شركة Alcatel تطلق سلسلة هواتف V3 بمواصفات قوية وأسعار تنافسية

أعلنت شركة Alcatel عن عودتها إلى السوق الهندية من خلال إطلاق سلسلة هواتف V3 الجديدة، والتي يتم تصنيعها داخل الهند بواسطة شركة NxtCell India التي تتولى أيضًا مهمة التوزيع في السوق المحلي.

تتألف السلسلة من ثلاثة هواتف هي هاتف V3 Classic وهاتف V3 Pro وهاتف V3 Ultra، وتأتي بأسعار متفاوتة ومواصفات متنوعة لتلبية مختلف شرائح المستخدمين.

شاشة فريدة من نوعها في هاتفي V3 Pro وV3 Ultra

يتميز هاتفي V3 Pro وV3 Ultra بشاشات NxtPaper الفريدة، التي تعتمد على تقنية زجاج مضاد للانعكاس مع فلاتر الضوء الأزرق لتوفير تجربة قراءة مريحة تشبه شاشات الكتب الإلكترونية.

كما يتضمن الهاتفان زرًا مخصصًا لتبديل أوضاع الشاشة الأربعة، من أبرزها وضع Max Ink الذي يحول واجهة الهاتف إلى اللون الرمادي بالكامل لتوفير بيئة قراءة خالية من المشتتات، ويمتد عمر البطارية حتى 7 أيام أثناء استخدام هذا الوضع.

هناك أيضًا أوضاع مثل Ink Paper لمحاكاة الكتب، ووضع Colour Paper المناسب لقراءة القصص المصورة والصحف الإلكترونية.

اقرأ أيضا: أنحف هاتف على الإطلاق.. السباق يشتعل بين Infinix Hot 60 Pro+ وGalaxy S25 Edge

المواصفات العامة لسلسلة V3

جميع الهواتف الثلاثة تعمل بمعالج MediaTek Dimensity 6300، وتأتي بخيارات 6 أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت، ويأتي كل هاتف بالمواصفات التالية:

يأتي هاتف V3 Classic بشاشة LCD بقياس 6.7 بوصة، بدقة +HD ومعدل تحديث 120Hz.

هاتف V3 Pro يأتي شاشة NxtPaper بقياس 6.7 بوصة بنفس الدقة والمعدل.

هاتف V3 Ultra يأتي شاشة NxtPaper أكبر بقياس 6.8 بوصة، بدقة +FHD مع دعم لقلم مدمج.

الكاميرات والبطاريات

يحمل هاتف V3 Classic وهاتف V3 Pro كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا واسعة 5 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، V3 Ultra، كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، واسعة 8 ميجابكسل، ومستشعر عمق 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية متميزة بدقة 32 ميجابكسل.

على صعيد البطارية فإن هاتف Classic وهاتف Pro يحمل سعة 5200 مللي أمبير مع شحن 18 واط، أما هاتف Ultra فيحمل بطارية بسعة 5010 مللي أمبير مع شحن أسرع بقوة 33 واطا.

اقرأ أيضا: vivo T4 Ultra.. هاتف جديد بذكاء اصطناعي وكاميرات متقدمة

نظام التشغيل والميزات الأخرى

تعمل جميع الأجهزة بنظام Android 15 مباشرةً، مع وعد من Alcatel بتقديم 3 تحديثات رئيسية للنظام و4 سنوات من التحديثات الأمنية، كما توفر الهواتف الثلاثة:

حماية IP54 ضد الغبار ورذاذ الماء.

مكبرات صوت ستيريو.

دعم NFC.

منفذ سماعات 3.5 ملم.

دعم شريحتي اتصال (nano-SIM وeSIM).

منفذ microSD.

الأسعار والألوان

يأتي هاتفا Alcatel V3 Classic بإصدار 4/128GB بسعر 12,999 روبية (حوالي 152 دولارًا)، وإصدار 6/128GB بسعر 14,999 روبية (حوالي 175 دولارًا)، وبالألوان: أبيض هالو، ورمادي كوني.

أما هاتف Alcatel V3 Pro، يأتي بإصدار 8/256GB بسعر 17,999 روبية (حوالي 211 دولارًا)، والألوان: أخضر ماتشا، ورمادي معدني.

وهاتف Alcatel V3 Ultra، يأتي إصدار 6/128GB بسعر 19,999 روبية (حوالي 234 دولارًا)، وإصدار 8/128GB بسعر 21,999 روبية (حوالي 258 دولارًا)، وبالألوان: أزرق هايبر، ذهبي شامبين، ورمادي المحيط.