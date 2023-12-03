شركة هواوي تكشف عن مواصفات جهازها اللوحي MatePad 11 Pro إصدار 2024

شركة هواوي كشفت عن الجهاز اللوحي MatePad 11 Pro إصدار 2024، وهو أول جهاز لوحي عالميًا يدعم خاصية الاتصال بواسطة الأقمار الصناعية، ومن خلال الفقرات التالية سوف نوضح لكم مواصفات جهاز هواوي اللوحي MatePad 11 Pro إصدار 2024.

مواصفات جهاز هواوي اللوحي

الجهاز اللوحي يأتي بشاشة قياس 11 إنش يمكنها عرض أكثر من مليار لون.

يبلغ درجة سطوع الشاشة 600 شمعة أما دقتها تبلغ نحو 2560 × 1600 بكسل.

يصل معدل التحديث إلى 120 هرتز.

يتميز الجهاز بخاصية الاتصال بواسطة الأقمار الصناعية حيث يتم إرسال واستقبال الرسائل النصية عبر القمر الصناعي عند عدم وجود تغطية من شبكة الواي فاي أو شبكة الاتصال وهذه الخاصية ستكون متاحة في الأسواق الصينية فقط.

يحمل الجهاز كاميرا أساسية خلفية تصل دقتها إلى 13 ميجا بكسل وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل.

بطارية الجهاز سعتها 8300 مللي أمبير وشاحن بقوة 66 وات يستطيع شحن البطارية خلال ساعة.

توفر هواوي حزمة WP Office للأعمال المكتبية في الجهاز.

يتوفر مع الجهاز اللوحي لوحة مفاتيح وقلم مما يتيح درجة عالية من الدقة والحساسية.

يعمل الجهاز بنظام التشغيل HarmonyOS 4 من هواوي.

سعر هواوي MatePad 11 2024

أعلنت شركة هواوي عن سعر الجهاز اللوحي MatePad 11 Pro إصدار 2024 الذي جاء بنحو 600 دولار أمريكي لسعة 256 جيجابايت، أما سعر الجهاز سعة 512 جيجابايت جاء بسعر 675 دولار أمريكي، علما أن ذاكرة الجهاز العشوائية تبلغ نحو 12 جيجابايت للإصدارين.