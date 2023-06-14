شركة نوكيا تعلن عن هاتف Nokia XR40 Pro بمواصفات رائدة
أعلنت شركة نوكيا عن هاتفها الجديد من أجل إطلاقه في الأسواق خلال الفترة القادمة، ويحمل الهاتف مواصفات رائعة وإمكانات متميزة من أجل أن تنافس بها العلامة التجارية نوكيا التابعة لشركة HMD Global في الأسواق العالمية، ويتميز الهاتف بذاكرة وصول عشوائي عملاقة بسعة 12 جيجا بايت، وكاميرا رباعية بدقة 108 ميجا بكسل، وغيرها من المواصفات الأخرى المميزة التي تقدمها شركة نوكيا.
مواصفات هاتف Nokia XR40 Pro
|الشاشة
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|الكاميرا الخلفية
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|الكاميرا الأمامية
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|المعالج
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|سعة التخزين الداخلية
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|ذاكرة الوصول العشوائي
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|البطارية
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|ألوان الهاتف
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سعر هاتف Nokia XR40 Pro
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وفقا للموقع العالمي GSMArena المتخصص في الهواتف الذكية، من المتوقع أن يكون سعر هاتف Nokia XR40 Pro بحوالي 499 دولارا أمريكيا.
السعر في السعودية 1,872 ريالا سعوديا.
السعر في مصر 15,420 جنيها مصريا.
السعر في الإمارات 1,832 درهما إماراتيا.
السعر في قطر 1,816 ريالا قطريا.
السعر في الكويت 153 دينارا كويتيا.
حسب التسريبات فإن شركة نوكيا لم تعلن عن موعد إطلاق الهاتف الجديد، ولكن من المتوقع أن يكون في نهاية العام الحالي.
أخبرنا في التعليقات عن رأيك في مواصفات وسعر هاتف Nokia XR40 Pro الجديد من نوكيا.