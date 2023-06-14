تقنية

شركة نوكيا تعلن عن هاتف Nokia XR40 Pro بمواصفات رائدة

شعبان أحمد شعبان

أعلنت شركة نوكيا عن هاتفها الجديد من أجل إطلاقه في الأسواق خلال الفترة القادمة، ويحمل الهاتف مواصفات رائعة وإمكانات متميزة من أجل أن تنافس بها العلامة التجارية نوكيا التابعة لشركة HMD Global في الأسواق العالمية، ويتميز الهاتف بذاكرة وصول عشوائي عملاقة بسعة 12 جيجا بايت، وكاميرا رباعية بدقة 108 ميجا بكسل، وغيرها من المواصفات الأخرى المميزة التي تقدمها شركة نوكيا.

- صورة 5 - #أحدث_هواتف_نوكيا | #نوكيا_5G | #نوكيا_Nokia

مواصفات هاتف Nokia XR40 Pro

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- صورة 1 - #أحدث_هواتف_نوكيا | #نوكيا_5G | #نوكيا_Nokia

الشاشة
  • شاشة ممتازة من نوع Super AMOLED وبمقاس 7.2 بوصة بمعدل تحديث 120 هيرتز، وطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 7.
الكاميرا الخلفية
  • كاميرا خلفية رباعية العدسة الأساسية بدقة 108 ميجا بكسل، والعدسة الثانية بمستشعر واسع بدقة 20 ميجا بكسل، والثالثة بمستشعر عمق بدقة 16 ميجا بكسل، والرابعة عدسة بدقة 8 ميجا بكسل.
الكاميرا الأمامية
  • كاميرا سيلفي بدقة 42 ميجا بكسل.
المعالج
  • معالج ممتاز من كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1 ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G.
سعة التخزين الداخلية
  • 128 / 256 جيجا بايت.
ذاكرة الوصول العشوائي
  • 8 / 12 جيجا بايت رام.
البطارية
  • بطارية عملاقة من نوكيا بسعة 6950 مللي أمبير، كما يأتي مع الهاتف شاحن فائق السرعة لشحن البطارية في وقت سريع.
ألوان الهاتف
  • الأسود والأبيض والأزرق.

- صورة 2 - #أحدث_هواتف_نوكيا | #نوكيا_5G | #نوكيا_Nokia

سعر هاتف Nokia XR40 Pro

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- صورة 3 - #أحدث_هواتف_نوكيا | #نوكيا_5G | #نوكيا_Nokia

وفقا للموقع العالمي GSMArena المتخصص في الهواتف الذكية، من المتوقع أن يكون سعر هاتف Nokia XR40 Pro بحوالي 499 دولارا أمريكيا.

السعر في السعودية 1,872 ريالا سعوديا.

السعر في مصر 15,420 جنيها مصريا.

السعر في الإمارات 1,832 درهما إماراتيا.

السعر في قطر 1,816 ريالا قطريا.

السعر في الكويت 153 دينارا كويتيا.

- صورة 4 - #أحدث_هواتف_نوكيا | #نوكيا_5G | #نوكيا_Nokia

حسب التسريبات فإن شركة نوكيا لم تعلن عن موعد إطلاق الهاتف الجديد، ولكن من المتوقع أن يكون في نهاية العام الحالي.

أخبرنا في التعليقات عن رأيك في مواصفات وسعر هاتف Nokia XR40 Pro الجديد من نوكيا.

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شعبان أحمد شعبان

حاصل على بكالوريوس في العلوم والتربية، وأعمل معلم لمادة العلوم حالياً، وهواياتي متابعة الأخبار المحلية والعالمية

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