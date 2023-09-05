شركة مايكروسوفت تطور حقيبة ظهر ذكية مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي وأجهزة استشعار

أعلنت شركة مايكروسوفت عن حصولها على براءة اختراع لتطوير حقيبة ظهر ذكية مبتكرة، وتتميز الحقيبة بأنها تحتوي على أجهزة استشعار وتعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي لتقديم ميزات فريدة.

رسم توضيحي لشخص يرتدي الحقيبة الذكية من مايكروسوفت - المصدر: خاص لنجوم مصرية

تمكنت الشركة الأمريكية العملاقة من الحصول على براءة اختراع هذه الحقيبة من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي الأسبوع الماضي، كما أن مواصفات الحقيبة تشمل بعض الابتكارات الجديدة والمثيرة، مثلا يمكن للحقيبة اكتشاف وتسجيل كلام المستخدم، بالإضافة إلى تخزين الصوت وتوفير اقتراحات للمستخدم مشابهة لخدمات المساعد الرقمي، مثل: أليكسا من أمازون وسيري من آبل.

ومن المتوقع أن يتمتع اختراع مايكروسوفت الجديد، بالقدرة على التعرف على الأشياء المحيطة بها وتقديم الاتجاهات والتفاعل مع الأجهزة الذكية الأخرى، وذلك بفضل قدرتها على الوصول إلى السحابة الإلكترونية.

تضمنت براءة الاختراع الجديدة، التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا، عددًا من الرسوم التوضيحية المفيدة التي توضح طرق استخدام حقيبة الظهر الجديدة، والجدير بالذكر أن مايكروسوفت لم تقم بتسمية الحقيبة بعد.