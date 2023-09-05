تقنية

شركة مايكروسوفت تطور حقيبة ظهر ذكية مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي وأجهزة استشعار

رامي عيسى

أعلنت شركة مايكروسوفت عن حصولها على براءة اختراع لتطوير حقيبة ظهر ذكية مبتكرة، وتتميز الحقيبة بأنها تحتوي على أجهزة استشعار وتعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي لتقديم ميزات فريدة.

شركة مايكروسوفت تطور حقيبة ظهر ذكية مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي

رسم توضيحي لشخص يرتدي الحقيبة الذكية من مايكروسوفت - المصدر: خاص لنجوم مصرية

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مايكروسوفت تسعى لتطوير حقيبة ظهر ذكية مزودة بأجهزة استشعار وتقنية الذكاء الاصطناعي

تمكنت الشركة الأمريكية العملاقة من الحصول على براءة اختراع هذه الحقيبة من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي الأسبوع الماضي، كما أن مواصفات الحقيبة تشمل بعض الابتكارات الجديدة والمثيرة، مثلا يمكن للحقيبة اكتشاف وتسجيل كلام المستخدم، بالإضافة إلى تخزين الصوت وتوفير اقتراحات للمستخدم مشابهة لخدمات المساعد الرقمي، مثل: أليكسا من أمازون وسيري من آبل.

رسم توضيحي لآلية عمل حقيبة مايكروسوفت الذكية
رسم يوضح طريقة عمل حقيبة مايكروسوفت الذكية في التعرف على الاتجهات الصحيحة – المصدر: pcmag

ومن المتوقع أن يتمتع اختراع مايكروسوفت الجديد، بالقدرة على التعرف على الأشياء المحيطة بها وتقديم الاتجاهات والتفاعل مع الأجهزة الذكية الأخرى، وذلك بفضل قدرتها على الوصول إلى السحابة الإلكترونية.

تضمنت براءة الاختراع الجديدة، التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا، عددًا من الرسوم التوضيحية المفيدة التي توضح طرق استخدام حقيبة الظهر الجديدة، والجدير بالذكر أن مايكروسوفت لم تقم بتسمية الحقيبة بعد.

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رامي عيسى
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