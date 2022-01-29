شركة كرافتون تعلن رسمياً أن لعبة ببجي PUBG الأصلية ستصبح مجانية

أعلن مطور لعبة ببجي PUBG الشهيرة، بأن لعبة PlayerUnknown’s Battlegrounds ستصبح مجانية بالكامل اعتبارا من أوائل العام المقبل 2022.

وبحسب ما ذكره موقع “theverge” التقني، كانت ببجي PUBG لعبة مدفوعة باشتراك منذ إطلاقها على منصة Steam في عام 2017، والتي سرعان ما حققت نجاحًا كبيراً.

لعبة ببجي PUBG الأصلية

وخلال حفل توزيع جوائز الألعاب لعام 2021، الذي أقيم يوم الخميس، أعلن المطور كرافتون رسميا أن لعبة PUBG Battlegrounds ستنتقل إلى نموذج مجاني يبدأ تشغيله من 12 يناير العام المقبل 2022، بعد أن كانت نسخة مدفوعة الثمن.

وعلى الرغم من أن لعبة ببجي PUBG ستصبح مجانية قريبا، إلا أنه ستظل هناك بعض العناصر باللعبة سيتمكن اللاعبون من الحصول عليها مقابل رسوم إشتراك.

وتخطط شركة تطوير ألعاب الفيديو Krafton، لتقديم خطة اختيارية لـ “ترقية الحساب” بقيمة 12.99 دولارا لمرة واحدة تسمى Battlegrounds Plus والتي تمنح اللاعب وصول كامل إلى أوضاع المطابقة المصنفة والمخصصة، والعناصر الخاصة داخل اللعبة، والمزيد.

وسيحصل الأشخاص الذين دفعوا اشتراك مقابل لعب لعبة ببجي، على حزمة PUBG التذكارية الخاصة، والتي تتضمن Battlegrounds Plus وعناصر إضافية داخل اللعبة.

وعلى الرغم من المنافسة الشرسة، ظلت لعبة PUBG: Battlegrounds تحظى بشعبية كبيرة بين المستخدمين حول العالم، حيث باعت 75 مليون نسخة منذ إصدارها لإول مرة، وتم تنزيل إصدار PUBG Mobile المجاني أكثر من مليار مرة على الهواتف المحمولة.