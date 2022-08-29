تقنية

شركة غارينا تطرح تحديث جديد اليوم للعبة فري فاير للاندرويد والآيفون وروابط تحميله

محمود المصري

تشتهر لعبة فري فاير بين عشاق الألعاب الإلكترونية وتتميز بالإثارة والمتعة سواء في المنافسة القتالية داخل المحتوى التنافسي الخاص بها، أو شحن جواهر فري فاير مجانا الثمينة والمهمة لكل عشاق اللعبة، لهذا نجد البحث عن تلك اللعبة وعناصرها يتزايد مع الوقت ويتزايد انتشارها وشهرتها بشكل كبير، واليوم قامت شركة غارينا المطورة للعبة بطرح تحديث جديد حمل إصدار رقم OB35 Update، وذلك لمستخدم نظامي التشغيل أندرويد وأيضًا ios ويمكن تحميله من المتجرين الرسميين للنظامين.

شحن جواهر فري فاير

تفاصيل تحديث فري فاير الجديد

التحديث من أجل الحدث الأول من نوعه في اللعبة وهو تلك الحفلة الموسيقية المرتقبة للمطرب العالمي Justin Bieber، هذا إلى جانب طرح شخصية تحمل شكل المطرب الشهير وتُسمى J Biebs، والتحديث الآن مُتاح على متجر جوجل بلاي للاندرويد من هذا الرابط هنا بينما لمستخدمي الآيفون على متجر أبل ستور من هنا.

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شحن جواهر فري فاير

تطبيقات جديدة لـ شحن جواهر فري فاير مجانا

أولاً:- تطبيق Win Diamonds

  • من أفضل التطبيقات هو تطبيق Win Diamonds والذي سيمكنكم من ربح الجواهر والألماس داخل اللعبة وبدون الحاجة إلى البحث عن موقع شحن جواهر فري فاير id.
  • المهمة المطلوبة منك هي إتمام بعض المهام البسيطة والتي لن يتطلب منك مجهود كبير، الأمر محصور في قيامك بالإجابة على بعض الأسئلة البسيطة لتحصل بعدها على عدد من النقاط يمكن استبدالها بجواهر.
  • يفرض عليك التطبيق فقط تقييمه بوضع خمس نجوم له لتحصل على جواهرك الأمر يستحق التجربة.

ثانيًا:- تطبيق Free Fire Diamonds Elite pass

  • يعمل تطبيق Free fire Diamonds Elite pass على تقديم عدد من التوجيهات والنصائح لكي تتمكن من تكوين خبرة كبيرة في اللعب وكسب العديد من جواهر فري فاير.
  • شعبية التطبيق جعلته يتخطى ال 10000 عملية تثبيت على متجر جوجل بلاي في فترة وجيزة.
  • التطبيق جدًا  آمن ولا يوجد احتمالية للغش أو الإحتيال.
محمود المصري

حاصل على بكالوريوس تربية ودبلوم في القيادة التربوية أعمل صحفي إلكتروني منذ 8 سنوات تقريباً عملت خلالها في أكثر من موقع إخباري وأقوم بتغطية الأخبار والأحداث السياسية والرياضية على مستوى مصر والعالم العربي كما أهتم بكتابة التقارير عن كل ما يهم المواطن العربي حتى يُصبح ملماً بكافة ما يدور حوله في وطنه من أحداث.


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2 تعليقات
  1. غير معروف يقول

    هو اللي

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  2. Sara يقول

    اريد ان اشحن ايدي 2689039035

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