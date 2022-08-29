شركة غارينا تطرح تحديث جديد اليوم للعبة فري فاير للاندرويد والآيفون وروابط تحميله

تشتهر لعبة فري فاير بين عشاق الألعاب الإلكترونية وتتميز بالإثارة والمتعة سواء في المنافسة القتالية داخل المحتوى التنافسي الخاص بها، أو شحن جواهر فري فاير مجانا الثمينة والمهمة لكل عشاق اللعبة، لهذا نجد البحث عن تلك اللعبة وعناصرها يتزايد مع الوقت ويتزايد انتشارها وشهرتها بشكل كبير، واليوم قامت شركة غارينا المطورة للعبة بطرح تحديث جديد حمل إصدار رقم OB35 Update، وذلك لمستخدم نظامي التشغيل أندرويد وأيضًا ios ويمكن تحميله من المتجرين الرسميين للنظامين.

تفاصيل تحديث فري فاير الجديد

التحديث من أجل الحدث الأول من نوعه في اللعبة وهو تلك الحفلة الموسيقية المرتقبة للمطرب العالمي Justin Bieber، هذا إلى جانب طرح شخصية تحمل شكل المطرب الشهير وتُسمى J Biebs، والتحديث الآن مُتاح على متجر جوجل بلاي للاندرويد من هذا الرابط هنا بينما لمستخدمي الآيفون على متجر أبل ستور من هنا.

تطبيقات جديدة لـ شحن جواهر فري فاير مجانا

أولاً:- تطبيق Win Diamonds

من أفضل التطبيقات هو تطبيق Win Diamonds والذي سيمكنكم من ربح الجواهر والألماس داخل اللعبة وبدون الحاجة إلى البحث عن موقع شحن جواهر فري فاير id .

. المهمة المطلوبة منك هي إتمام بعض المهام البسيطة والتي لن يتطلب منك مجهود كبير، الأمر محصور في قيامك بالإجابة على بعض الأسئلة البسيطة لتحصل بعدها على عدد من النقاط يمكن استبدالها بجواهر.

يفرض عليك التطبيق فقط تقييمه بوضع خمس نجوم له لتحصل على جواهرك الأمر يستحق التجربة.

ثانيًا:- تطبيق Free Fire Diamonds Elite pass