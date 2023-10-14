شركة عِلم تستعرض حلولها الرقمية المتقدمة في معرض جيتكس جلوبال 2023

أعلنت شركة “عِلم” (Elm)، المتخصصة في تقديم الحلول الرقمية، مشاركتها في فعاليات معرض “جيتكس جلوبال 2023″، الحدث التقني البارز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، يُقام المعرض في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 2023.

تستعرض “عِلم” خلال مشاركتها في هذا الحدث مجموعة متنوعة من خدماتها وحلولها الرقمية المبتكرة، وقدراتها في مجموعة متنوعة من المجالات، تتضمن هذه المجالات مسارات المدن الذكية، والأمان الذكي، والاقتصاد الرقمي، وذكاء الأعمال، والصحة الذكية، والحكومات الذكية، والنقل المتقدم.

تأتي هذه المشاركة في إطار الجهود المستمرة للشركة لتوفير حلولها الرقمية على نطاق أوسع وتعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجال الحلول الذكية، كما تهدف الشركة إلى توسيع شبكة شراكاتها الاستراتيجية ومواكبة أحدث التطورات في مجال الخدمات الرقمية وعمليات الإسناد.

أكد المتحدث الرسمي ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق في “عِلم”، ماجد بن سعد العريفي، حرص الشركة على مواصلة المشاركة في هذا الحدث البارز، الذي يوفر منصة استراتيجية لتعزيز حضور الشركة إقليمياً وعالمياً، وسيمكن الشركة من توسيع نطاق شراكاتها الاستراتيجية مع أبرز أقطاب التكنولوجيا. “جيتكس 2023” يُعد الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة.

من جانبه، أشار العريفي إلى أن هذه المشاركة تعكس التزام الشركة بدفع عجلة الابتكار في المنطقة وتقديم الحلول الرقمية الذكية المتقدمة التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات وترتقي بتجربة العملاء، سواء أفرادًا أو مؤسسات.

على مدى أكثر من ثلاثة عقود، قامت “عِلم” بتعزيز حضورها باعتبارها الشريك الرقمي الأول لمجموعة واسعة من العملاء المؤسسيين والأفراد، ولعبت دورًا رئيسيًا في تحول القطاعين الحكومي والخاص.

تتبنى الشركة رؤية تهدف إلى بناء مجتمع معرفي يواكب متطلبات العصر الرقمي. تُعزى الشركة اليوم بثقة لديها أكثر من 30 مليون مستخدم وأكثر من 700 ألف عميل تجاري في القطاع الخاص، تعتمد “عِلم” نهج توطين تقنية المعلومات وتتيح نماذج أعمال مرونة وشمولية، تدير الشركة أكثر من 50 علامة تجارية في مجموعة متنوعة من القطاعات، وتدير أكثر من 170 مشروعًا وتُجري قرابة ملياري عملية سنويًا.

يشير تحليل ومؤشرات الأسواق إلى أن قطاع تقنية المعلومات سيستمر في مسار النمو. ووفقًا لتقارير شركة “جارتنر للأبحاث”، من المتوقع أن ينمو حجم الإنفاق على تقنيات المعلومات حول العالم ليصل إلى نحو 4.7 تريليون دولار خلال العام الجاري، بزيادة قدرها 4.3% مقارنة بالعام الماضي، وفي هذا السياق، تسعى “عِلم” إلى الاستفادة من هذا النمو من خلال تقديم خدماتها الإلكترونية لمختلف شرائح المجتمع لتسهيل حياتهم وتعزيز كفاءة وسلاسة عمليات العمل.