شركة شاومي تكشف عن هاتف ريدمي K70e

أعلنت شركة شاومي عن هاتف ريدمي K70e الذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة، حيثٌ جاء الهاتف بتصميم أنيق وجذاب بالإضافة إلى العديد من المواصفات التي تميز بها الهاتف المحمول، ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة قدرها 5500 مللي أمبير، وفي هذا المقال سوف نتناول الحديث عن مواصفات الهاتف.

مواصفات ريدمي K70e

جاء وزن الهاتف 198 جرام بينما الأبعاد 5×74.3×8.1 مم.

يدعم الهاتف شريحتين اتصال من جيل 5G.

خامة الهاتف الخارجية من البلاستيك.

قياس الشاشة 67 بوصة بجودة 1.5K ودقة 1220×2712 بكسل.

يصل سطوع الشاشة نحو 1800 شمعة.

الكاميرا الأمامية في الهاتف تأتي بدقة 16 ميجا بكسل.

رام من نوع LPDDR 5X ونوع الذاكرة UFS0.

يأتي الهاتف بثلاث كاميرات خلفية الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 64 ميجا، والكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا، والكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل.

تدعم الكاميرا فلاش LED.

يحتوي الهاتف على ذاكرة عشوائية بحجم 256 أو 512 أو تيرابايت.

مميزات هاتف شاومي ريدمي K70e

تصميم أنيق ومميز من شركة شاومي.

تردد الشاشة نحو 120 هرتز.

هاتف شاومي ريدمي K70e يدعم الـ IR Blaster وهو خاص بالتحكم عن بعد في الأجهزة الكهربائية.

تدعم بطارية الهاتف خاصية الشحن السريع.

سعر شاومي ريدمي K70e