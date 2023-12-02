شركة شاومي تكشف عن سماعة “شاومي ريدمي بودز 5 برو” اللاسلكية

شركة شاومي كشفت عن سماعتها شاومي ريدمي بودز 5 برو الجديدة بمواصفات محسنة تقارب مواصفات سماعة ريدمي بودز 5 التي طرحتها الشركة من قبل، ومن خلال مقالنا هذا سوف نوضح لكم أهم مواصفات سماعة شاومي ريدمي بودز 5 برو اللاسلكية.

سماعة شاومي ريدمي بودز 5 برو مقاومة للأتربة والماء بمعيار IP54.

وجود سدادات من السيليكون للأذن.

السماعة تأتي بمضخم صوت ديناميكي مقاس 11 ملم، ومكبر صوت مقاس 10 ملم مما يجعل المستخدم يحصل على صوت واضح وقوي.

تدعم السماعة خاصية إلغاء الضوضاء النشط حتى 52 ديسيبل.

تحتوي سماعة شاومي ريدمي بودز 5 برو على خاصية ضبط الصوت التكيفي بواسطة الذكاء الاصطناعي.

تقدم شاومي في السماعة وضع الشفافية.

كما أن السماعة قادرة على التخلص من الضوضاء من أجل تعزيز الصوت وجودة المكالمة.

بطارية السماعة تعمل حتى عشر ساعات من استخدامها، وفي حالة تشغيل وضع إلغاء الضوضاء النشط تعمل البطارية حتى 6.5 ساعات.

السماعة تدعم خاصية الشحن السريع.

يصل العمر الإجمالي للبطارية إلى 38 ساعة.

ألوان السماعة

أعلنت شركة شاومي عن ألوان سماعة شاومي ريدمي بودز 5 برو، وهي تأتي باللونين الأزرق والأسود.

سعر السماعة

بالنسبة لسعر السماعة فهي تبلغ تقريبًا نحو 60 دولار أمريكي، وتكون خيار مناسب جدا وهي في متناول الجميع خاصة أصحاب الميزانيات المحدودة.