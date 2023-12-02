شركة شاومي تكشف عن سماعة “شاومي ريدمي بودز 5 برو” اللاسلكية
شركة شاومي كشفت عن سماعتها شاومي ريدمي بودز 5 برو الجديدة بمواصفات محسنة تقارب مواصفات سماعة ريدمي بودز 5 التي طرحتها الشركة من قبل، ومن خلال مقالنا هذا سوف نوضح لكم أهم مواصفات سماعة شاومي ريدمي بودز 5 برو اللاسلكية.
- سماعة شاومي ريدمي بودز 5 برو مقاومة للأتربة والماء بمعيار IP54.
- وجود سدادات من السيليكون للأذن.
- السماعة تأتي بمضخم صوت ديناميكي مقاس 11 ملم، ومكبر صوت مقاس 10 ملم مما يجعل المستخدم يحصل على صوت واضح وقوي.
- تدعم السماعة خاصية إلغاء الضوضاء النشط حتى 52 ديسيبل.
- تحتوي سماعة شاومي ريدمي بودز 5 برو على خاصية ضبط الصوت التكيفي بواسطة الذكاء الاصطناعي.
- تقدم شاومي في السماعة وضع الشفافية.
- كما أن السماعة قادرة على التخلص من الضوضاء من أجل تعزيز الصوت وجودة المكالمة.
- بطارية السماعة تعمل حتى عشر ساعات من استخدامها، وفي حالة تشغيل وضع إلغاء الضوضاء النشط تعمل البطارية حتى 6.5 ساعات.
- السماعة تدعم خاصية الشحن السريع.
- يصل العمر الإجمالي للبطارية إلى 38 ساعة.
ألوان السماعة
أعلنت شركة شاومي عن ألوان سماعة شاومي ريدمي بودز 5 برو، وهي تأتي باللونين الأزرق والأسود.
سعر السماعة
بالنسبة لسعر السماعة فهي تبلغ تقريبًا نحو 60 دولار أمريكي، وتكون خيار مناسب جدا وهي في متناول الجميع خاصة أصحاب الميزانيات المحدودة.