شركة شاومي تكشف عن ساعتها الذكية “ريدمي Watch 4”

أعلنت شركة شاومي عن ساعة ريدمي Watch 4 الجديدة التي تأتي بتصميم أنيق وجذاب بشكل مربع وهيكل مُحسن تم صنعه من الألومنيوم، وفي الجانب زر دوار من الفولاذ مقاوم للصدأ، وفي مقالنا هذا سوف نوضح لكم أهم مميزات ساعة ريدمي Watch 4 الذكية.

مواصفات ساعة شاومي ريدمي Watch 4

تأتي الساعة بخاصية مقاومة للماء والأتربة ويمكنها الصمود ل 50 مترًا تحت الماء.

تأتي شاشة الساعة بتصميم مميز وجاء معدل التحديث نحو 60 هرتز، ومعدل سطوع يصل إلى 600 شمعة وبدقة قدرتها تبلغ نحو 390 × 450 بكسل، مما يجعل استخدام الساعة في النهار مناسب جدا.

ساعة شاومي ريدمي Watch 4 تعتمد على تقنية LTPO لتوفير طاقة البطارية.

من مزايا الساعة أنها تقيس معدل نبضات القلب وبها مستشعر يعمل على قياس الأكسجين بالدم، بالإضافة إلى معرفة أوقات الدورة الشهرية عند الإناث ولها قدرة كبيرة على تعقب النوم وتحديد مستوى الضغط العصبي.

ساعة شاومي ريدمي Watch 4 الذكية تدعم نحو 150 وضع رياضي وبها نظام تحديد المواقع.

بطارية ساعة ريدمي Watch 4 الجديدة جاءت بسعة 470 مللي أمبير تدوم لمدة 20 يوم من استخدامها.

الساعة تدعم خاصية الاتصال قريب المدى NFC وبلوتوث 5.3.

سعر شاومي ريدمي Watch 4

بالنسبة لسعر ساعة شاومي ريدمي Watch 4 الذكية الجديدة من المؤكد أن يتم طرحها في الأسواق بسعر 70 دولار أمريكي.