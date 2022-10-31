شركة شاومي تعلن عن هاتف Redmi Note 11T Pro لعشاق الرقى والأناقة

قامت الشركة الشهيرة شاومي بالإعلان مؤخرًا عن سلسلة هواتف Note 11 والتي تصنف ضمن الفئات المتوسطة لتلك الشركة، حيث يتميز الهاتف بالمواصفات العالية والسعر المميز، وتبعًا للموقع الشهير gizchina فإن الهاتف يمتلك شاشة داعمة لمعدلات التحديث والأداء بشكل رائع وهذا يعود إلى المعالج الخاص بها وهو MediaTek.

ما هي أشهر مواصفات هاتف Redmi Note 11T Pro الجديد

يتميز الهاتف بالعديد من المواصفات الرائعة والمذهلة وهي كالتالي:

نوع الشاشة IPS LCD. حجم الشاشة 6.67 بوصة. جودة الشاشة 1080*2460 بكسل. واجهة المستخدم MIUI 13. نوع المعالج Mediatek Dimensity 8100. ذاكرة الوصول العشوائي 12 جيجا بايت. السعة الداخلية للتخزين 256 جيجا بايت ذات نوع UFS 3.1. سعة البطارية 5080 مللي أمبير في الساعة، كما أنه يدعم الشحن السريع بقدرة تصل إلى 67 وات. دقة الكاميرا الخلفية 64 ميجا بيكسل ذات مستشعر ISOCELL GW1. دقة الكاميرا الأمامية تصل دقة الكاميرا الأمامية للجهاز حوالي 16 ميجا بيكسل.

ما هو سعر هاتف Redmi Note 11T Pro

إن الألوان الذي يتوافر عليها هاتف Redmi Note 11T Pro هي الأبيض، الأسود والأزرق.

يصل سعر الهاتف بالأسواق حوالي 289 دولار، وهو ما يعادل حوالي 6600 جنيهًا مصريًا للإصدار 128 جيجا بايت.