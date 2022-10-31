تقنية

شركة شاومي تعلن عن هاتف Redmi Note 11T Pro لعشاق الرقى والأناقة

مصطفى أبو حجازي

قامت الشركة الشهيرة شاومي بالإعلان مؤخرًا عن سلسلة هواتف Note 11 والتي تصنف ضمن الفئات المتوسطة لتلك الشركة، حيث يتميز الهاتف بالمواصفات العالية والسعر المميز، وتبعًا للموقع الشهير gizchina فإن الهاتف يمتلك شاشة داعمة لمعدلات التحديث والأداء بشكل رائع وهذا يعود إلى المعالج الخاص بها وهو MediaTek. 

هاتف Redmi Note 11T Pro

ما هي أشهر مواصفات هاتف Redmi Note 11T Pro الجديد 

هاتف Redmi Note 11T Pro

يتميز الهاتف بالعديد من المواصفات الرائعة والمذهلة وهي كالتالي: 

نوع الشاشة  IPS LCD. 
حجم الشاشة  6.67 بوصة. 
جودة الشاشة  1080*2460 بكسل. 
واجهة المستخدم  MIUI 13. 
نوع المعالج  Mediatek Dimensity 8100. 
ذاكرة الوصول العشوائي  12 جيجا بايت. 
السعة الداخلية للتخزين  256 جيجا بايت ذات نوع UFS 3.1. 
سعة البطارية  5080 مللي أمبير في الساعة، كما أنه يدعم الشحن السريع بقدرة تصل إلى 67 وات. 
دقة الكاميرا الخلفية  64 ميجا بيكسل ذات مستشعر ISOCELL GW1. 
دقة الكاميرا الأمامية  تصل دقة الكاميرا الأمامية للجهاز حوالي 16 ميجا بيكسل. 

ما هو سعر هاتف Redmi Note 11T Pro 

شركة شاومي تعلن عن هاتف Redmi Note 11T Pro لعشاق الرقى والأناقة

إن الألوان الذي يتوافر عليها هاتف Redmi Note 11T Pro هي الأبيض، الأسود والأزرق. 

يصل سعر الهاتف بالأسواق حوالي 289 دولار، وهو ما يعادل حوالي 6600 جنيهًا مصريًا للإصدار 128 جيجا بايت. 

مصطفى أبو حجازي

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

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