شركة شاومي تعلن عن هاتفها الجديد Redmi K60 Ultra بمواصفات رائعة

تستعد شركة Xiaomi من أجل الكشف عن مواصفات هاتفها الجديد Redmi K60 Ultra 5G في الأسواق الهندية، ومن المتوقع أن تطلق شركة شاومي على الهاتف اسم Xiaomi 13T Pro خارج الصين وفي الأسواق العالمية، ولم تعلن شركة شاومي عن موعد إطلاق الهاتف الرسمي، وأظهرت التسريبات بعض المواصفات للهاتف الجديد Redmi K60 Ultra، حيث يتميز الهاتف بتقنية شحن سريع بقوة 120 واط، وهو ما يمكنك من شحن الهاتف بنسبة 100% خلال 19 دقيقة فقط، وغيرها من المواصفات الأخرى الرائعة التي سنعرضها من خلال مواصفات الهاتف.

مواصفات هاتف Redmi K60 Ultra

الشاشة شاشة من نوع OLED بمقاس 6.67 بوصة وبمعدل تحديث 144 هيرتز وبدقة 1220 × 2712 بكسل، مع وجود تقنية Dolby Vision. الكاميرا الخلفية كاميرا خلفية ثلاثية العدسة الأساسية بدقة 108 ميجا بكسل + عدسة واسعة بدقة 8 ميجا بكسل + عدسة ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل. المعالج معالج ثماني النواة من MediaTek Dimensity 9200 بدقة تصنيع 4 نانو متر، ومعالج رسومي من نوع Immortalis-G715. البطارية بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120 واط. مساحة التخزين الداخلية 128 / 256 / 512 جيجا بايت. ذاكرة الوصول العشوائي 8 / 12 جيجا بايت رام.

سعر هاتف Redmi K60 Ultra

من المتوقع أن يكون سعر الهاتف يبدأ من 445 دولارا أمريكيا، ولكن لم تعلن شركة شاومي عن السعر بشكل رسمي.

السعر في مصر 13,750 جنيها مصريا.

السعر في السعودية 1,668 ريالا سعوديا.

السعر في الكويت 133 دينارا كويتيا.

السعر في الإمارات 1,633 درهما إماراتيا.

السعر في الأردن 311 دينارا أردنيا.

السعر في المغرب 4,445 درهما مغربيا.

السعر في تركيا 10,524 ليرة تركية.

أخبرنا في التعليقات عن توقعاتك لهاتف شاومي الجديد Redmi K60 Ultra 5G.