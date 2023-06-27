تقنية

شركة شاومي تعلن عن هاتفها الجديد Redmi K60 Ultra بمواصفات رائعة

شعبان أحمد شعبان

تستعد شركة Xiaomi من أجل الكشف عن مواصفات هاتفها الجديد Redmi K60 Ultra 5G في الأسواق الهندية، ومن المتوقع أن تطلق شركة شاومي على الهاتف اسم Xiaomi 13T Pro خارج الصين وفي الأسواق العالمية، ولم تعلن شركة شاومي عن موعد إطلاق الهاتف الرسمي، وأظهرت التسريبات بعض المواصفات للهاتف الجديد Redmi K60 Ultra، حيث يتميز الهاتف بتقنية شحن سريع بقوة 120 واط، وهو ما يمكنك من شحن الهاتف بنسبة 100% خلال 19 دقيقة فقط، وغيرها من المواصفات الأخرى الرائعة التي سنعرضها من خلال مواصفات الهاتف.

- صورة 7 - شركة شاومي تعلن عن هاتفها الجديد Redmi K60 Ultra بمواصفات رائعة

مواصفات هاتف Redmi K60 Ultra

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شاومي تدعم هاتف Redmi K60 Ultra القادم بتقنية الشحن السريع بقدرة 120W

- صورة 1 - شركة شاومي تعلن عن هاتفها الجديد Redmi K60 Ultra بمواصفات رائعة

الشاشة
  • شاشة من نوع OLED بمقاس 6.67 بوصة وبمعدل تحديث 144 هيرتز وبدقة 1220 × 2712 بكسل، مع وجود تقنية Dolby Vision.
الكاميرا الخلفية
  • كاميرا خلفية ثلاثية العدسة الأساسية بدقة 108 ميجا بكسل + عدسة واسعة بدقة 8 ميجا بكسل + عدسة ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل.
المعالج
  • معالج ثماني النواة من MediaTek Dimensity 9200 بدقة تصنيع 4 نانو متر، ومعالج رسومي من نوع Immortalis-G715.
البطارية
  • بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120 واط.
مساحة التخزين الداخلية
  • 128 / 256 / 512 جيجا بايت.
ذاكرة الوصول العشوائي
  • 8 / 12 جيجا بايت رام.

- صورة 2 - شركة شاومي تعلن عن هاتفها الجديد Redmi K60 Ultra بمواصفات رائعة - صورة 3 - شركة شاومي تعلن عن هاتفها الجديد Redmi K60 Ultra بمواصفات رائعة

سعر هاتف Redmi K60 Ultra

- صورة 4 - شركة شاومي تعلن عن هاتفها الجديد Redmi K60 Ultra بمواصفات رائعة - صورة 5 - شركة شاومي تعلن عن هاتفها الجديد Redmi K60 Ultra بمواصفات رائعة

من المتوقع أن يكون سعر الهاتف يبدأ من 445 دولارا أمريكيا، ولكن لم تعلن شركة شاومي عن السعر بشكل رسمي.

  • السعر في مصر 13,750 جنيها مصريا.
  • السعر في السعودية 1,668 ريالا سعوديا.
  • السعر في الكويت 133 دينارا كويتيا.
  • السعر في الإمارات 1,633 درهما إماراتيا.
  • السعر في الأردن 311 دينارا أردنيا.
  • السعر في المغرب 4,445 درهما مغربيا.
  • السعر في تركيا 10,524 ليرة تركية.

- صورة 6 - شركة شاومي تعلن عن هاتفها الجديد Redmi K60 Ultra بمواصفات رائعة

أخبرنا في التعليقات عن توقعاتك لهاتف شاومي الجديد Redmi K60 Ultra 5G.

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شعبان أحمد شعبان

حاصل على بكالوريوس في العلوم والتربية، وأعمل معلم لمادة العلوم حالياً، وهواياتي متابعة الأخبار المحلية والعالمية

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