شركة شاومي تعطل هواتفها في سوريا والسودان وعدد من الدول الأخرى امتثالاً لأوامر أمريكية

فجرت شركة شاومي Xiomi الصينية مفاجأة كبيرة قبل أيام بإعلانها حظر هواتفها الذكية في عدد من الدول الواقعة في أنحاء متفرقة من العالم، وقال الكثير من مستخدمي هواتف شاومي في بعض الدول التي شملها الحظر بأن هواتف شاومي باتت لا تعمل في الوقت الراهن أو بأن بعض الميزات في الهاتف قد جرى ايقافها، وللتوضيح فإن الحظر ليس على البيع والشراء وإنما هو حظر للـ”سوفت وير” الخاص بالهاتف وحجبه بشكل كامل عن الأجهزة بناء على تعليمات من شركة شاومي.

تداول الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً في الفترة الأخيرة تفيد بأن هواتف شاومي قد تم حظرها في بعض الدول بسبب الحظر المفروض على تلك الدول من قِبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وشكك الكثير من النشطاء على تلك الأخبار لكن موقع “XDA Developers” العالمي أكد صحة الادعاءات وكلن هو أول من أطلقها، وقال أحد كتاب موقع “XDA Developers” المتخصص في أخبار الهواتف الذكية ومستجداتها قد نشر خبراً حول إيقاف شركة شاومي لهواتفها في عدد من الدول بناء على قوانين مراقبة الصادرات الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو أن شركة شاومي تريد اتخاذ حذرها وعدم اتباع خطو شركة هواوي التي تم حظر خدمات جوجل منها بناءً على تعليمات أمريكية أيضاً.

ويقول موقع “XDA Developers” بأن الحظر سيشمل ست دول تم فرض قانون مراقبة الصادرات الأمريكي عليها، والدول الست التي سيشملها الحظر هي كوريا الشمالية وجمهورية كوبا وإيران ومنطقة شبه جزيرة القرم، ويشمل الحظر دولتين عربيتين هما سوريا والسودان.

ونشر موقع “XDA Developers” صوراً لهواتف تعود لأشخاص مقيمين في بعض الدول التي شملها الحظر ويبدو واضحاً أن الهواتف متوقفة تماماً عن العمل، والصورة أدناه تعود لمستخدم يقيم في هافانا عاصمة جمهورية كوبا.

تظهر في الهاتف المتوقفة عن العمل رسالة تفيد بأن سياسات شركة شاومي لا تسمح باستخدام هذا المنتج في الدولة المعنية وعلى من يملك الجهاز مراجعة أقرب مركز خدمة شركة شاومي، ولم تعلن شركة شاومي أي نية تفيد بأنها ستعيد خدماتها مجدداً الى الدول المعنية قريباً وذلك امتثالاً لقوانين الولايات المتحدة.