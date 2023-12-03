شركة شاومي تطلق حواسيب ردمي بوك إصدارات 2024

شركة شاومي أعلنت بشكل رسمي عن إطلاق حواسيب ردمي بوك إصدارات 2024 بمواصفات مُحسنة عن الإصدارات السابقة وشاشة قياس 16 و14 إنش، وهي تعتبر إضافة مميزة وجديدة لسلسلة حواسيب شاومي المحمولة، ودعونا نتحدث في هذا المقال على حواسيب ردمي بوك 2024.

شاومي ردمي بوك 14

حاسوب شاومي ردمي بوك 14 الإصدار الجديد يأتي بشاشة بدقة 2.8K، وقياس 14 إنش.

دعم الطيف اللوني كامل sRGB.

يأتي الجهاز بوزن خفيف يبلغ 1.37 كيلوجرام، وتصميم معدني.

سمك الجهاز 15 ملم.

يعمل جهاز شاومي ردمي بوك 14 بمعالج كور آي 5 الجيل 13، مع نظام تبريد ومراوح مزدوجة حتى يعمل الجهاز بأداء مستقر عند استخدام البرامج الثقيلة أو تشغيل الألعاب.

ذاكرة الجهاز العشوائية بقدرة 16 جيجابايت وتبلغ سعة التخزين 512 جيجابايت.

بطارية الجهاز سعتها 56 وات/ ساعة.

شاومي ردمي بوك 16

جهاز ردمي بوك 16 الإصدار الجديد يأتي بشاشة قياس 16 إنش، وسعة البطارية 72 وات/ ساعة.

وزن الجهاز 1.68 كيلوجرام.

يتم شحن الجهاز بشاحن بقوة 100 وات وفي غصون ساعة يمكنه شحن 50 في المئة من البطارية.

يدعم خاصية Hyper Connect من أجل التكامل مع اللوحيات والهواتف الذكية، ويسمح باستعمال كاميرا الهاتف ككاميرا ويب.

تطرح حواسيب ردمي بوك إصدارات 2024 باللونين الفضي والرمادي.

بالنسبة لسعر الجهاز يبدأ من 600 دولار أمريكي مع اختلاف بسيط جدا في السعر بين الإصدارات.