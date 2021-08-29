شركة سامسونغ تُعلن عن ساعتها الجديدة samsung galaxy watch 4

أعلنت شركة سامسونغ عن ساعتها الجديدة samsung galaxy watch 4 و التي يبلغ سعرها 250 دولار، حيث تمتلك الساعة شاشة سوبر أوموليد قياسها 1.4 بوصة، و فيها ذاكرة داخلية يبلغ حجمها 16 جيجابايت، الرام 1.5 جيجابايات، و معالج سامسونغ ايكسيونوس، و بطارية تقدر بنحو 361 ملي أمبير.

أبعاد ساعة Samsung Galaxy Watch 4

الطول 44.4 مم العرض 43.3 مم سمك الساعة 9.8 مم وزن الساعة 30.3 غرام

شاشة ساعة Samsung Galaxy

نوع الشاشة سوبر أموليد حجم الشاشة 1.4 انش دقة الشاشة 450×450 بكسل ألوان الشاشة 16 مليون لون كثافة البيكسل 330 بيكسل في كل بوصة

الشبكات و الشرائح في ساعة samsung galaxy watch 4

شبكة 2G مدعوم شبكة 3G مدعوم شبكة 4G مدعوم الشرائح e SIM GPRS مدعوم

معالج Samsung Galaxy Watch 4

المعالج سامسونغ ايكسيونوس دقة التصنيع 5 نانو متر المعالج ثماني النواة معالج الرسوم ميل G68 الرام 1.5 جيجابايات ذاكرة الهاتف الداخلية 16 جيجابايات ذاكرة الهاتف الخارجية لا يدعم كرت SD

البطارية في ساعة samsung galaxy watch 4

الوحدة المميزات البطارية 361 ملي أمبير نوع البطارية ليثيوم ليون إزالة البطارية غير قابلة للإزالة

سعرساعة samsung galaxy watch 4 في السعودية و المغرب

يبلغ سعرها (250 دولار)،و 2200 درهم مغربي، و 940 ريال سعودي.