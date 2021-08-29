شركة سامسونغ تُعلن عن ساعتها الجديدة samsung galaxy watch 4

بواسطة نعيم الشامي

أعلنت شركة سامسونغ عن ساعتها الجديدة samsung galaxy watch 4 و التي يبلغ سعرها 250 دولار، حيث تمتلك الساعة شاشة سوبر أوموليد قياسها 1.4 بوصة، و فيها ذاكرة داخلية يبلغ حجمها 16 جيجابايت، الرام 1.5 جيجابايات، و معالج  سامسونغ ايكسيونوس، و بطارية تقدر بنحو 361 ملي أمبير.

سعرساعة samsung galaxy watch 4 في السعودية

أبعاد ساعة Samsung Galaxy Watch 4

الطول 44.4 مم
العرض 43.3 مم
سمك الساعة 9.8 مم
وزن الساعة 30.3 غرام

شاشة ساعة Samsung Galaxy

نوع الشاشة سوبر أموليد
حجم الشاشة 1.4 انش
دقة الشاشة 450×450 بكسل
ألوان الشاشة 16 مليون لون
كثافة البيكسل 330 بيكسل في كل بوصة

الشبكات و الشرائح في ساعة samsung galaxy watch 4

شبكة 2G مدعوم
شبكة 3G مدعوم
شبكة 4G مدعوم
الشرائح e SIM
GPRS مدعوم

معالج Samsung Galaxy Watch 4

المعالج سامسونغ ايكسيونوس
دقة التصنيع 5 نانو متر
المعالج ثماني النواة
معالج الرسوم ميل G68
الرام 1.5 جيجابايات
ذاكرة الهاتف الداخلية 16  جيجابايات
ذاكرة الهاتف الخارجية لا يدعم كرت SD

البطارية في ساعة samsung galaxy watch 4

الوحدة  المميزات
البطارية 361 ملي أمبير
نوع البطارية ليثيوم ليون
إزالة البطارية غير قابلة للإزالة

سعرساعة samsung galaxy watch 4 في السعودية و المغرب

يبلغ  سعرها (250 دولار)،و 2200 درهم مغربي، و 940 ريال سعودي.



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نعيم الشامي

شاب سوري،31 سنة، حاصل على الثانوية العامة، فني مصاعد كهربائية، مدون و محرر أخبار منذ عدة سنوات، قارئ نهم و شغوف جدا فيما يخص عالم التدوين، مهتم بالقراءة و الشعر و الرياضة و التقنية الحديثة، متابع لكافة التطورات عربيا و دوليا.