شركة سامسونغ تُعلن عن ساعتها الجديدة samsung galaxy watch 4
أعلنت شركة سامسونغ عن ساعتها الجديدة samsung galaxy watch 4 و التي يبلغ سعرها 250 دولار، حيث تمتلك الساعة شاشة سوبر أوموليد قياسها 1.4 بوصة، و فيها ذاكرة داخلية يبلغ حجمها 16 جيجابايت، الرام 1.5 جيجابايات، و معالج سامسونغ ايكسيونوس، و بطارية تقدر بنحو 361 ملي أمبير.
أبعاد ساعة Samsung Galaxy Watch 4
|الطول
|44.4 مم
|العرض
|43.3 مم
|سمك الساعة
|9.8 مم
|وزن الساعة
|30.3 غرام
شاشة ساعة Samsung Galaxy
|نوع الشاشة
|سوبر أموليد
|حجم الشاشة
|1.4 انش
|دقة الشاشة
|450×450 بكسل
|ألوان الشاشة
|16 مليون لون
|كثافة البيكسل
|330 بيكسل في كل بوصة
الشبكات و الشرائح في ساعة samsung galaxy watch 4
|شبكة 2G
|مدعوم
|شبكة 3G
|مدعوم
|شبكة 4G
|مدعوم
|الشرائح
|e SIM
|GPRS
|مدعوم
معالج Samsung Galaxy Watch 4
|المعالج
|سامسونغ ايكسيونوس
|دقة التصنيع
|5 نانو متر
|المعالج
|ثماني النواة
|معالج الرسوم
|ميل G68
|الرام
|1.5 جيجابايات
|ذاكرة الهاتف الداخلية
|16 جيجابايات
|ذاكرة الهاتف الخارجية
|لا يدعم كرت SD
البطارية في ساعة samsung galaxy watch 4
|الوحدة
|المميزات
|البطارية
|361 ملي أمبير
|نوع البطارية
|ليثيوم ليون
|إزالة البطارية
|غير قابلة للإزالة
سعرساعة samsung galaxy watch 4 في السعودية و المغرب
يبلغ سعرها (250 دولار)،و 2200 درهم مغربي، و 940 ريال سعودي.