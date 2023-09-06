شركة سامسونج.. تقدم خطوة ثورية تُسهّل حياة مستخدمي هواتفها وتزف نبأ سارًا لمستخدميها     

أطلقت شركة سامسونج الكورية العملاقة خبرًا مذهلاً يفرح قلوب مستخدمي هواتفها حول العالم، تم الإعلان عن ميزة جديدة تجعل من نقل شرائح الاتصال الإلكترونية eSIM بين هواتف جالكسي أمرًا سهلاً وفعّالًا، مما يضيف للمستخدمين مزيدًا من السهولة والمرونة في إدارة اتصالاتهم.

صورة هاتف سامسونج المصدر رقمي

نقل eSIM بين هواتف جالكسي أصبح أسهل من أي وقت مضى

تم توجيه هذه الخاصية الرائعة إلى هواتف سامسونج جالكسي التي تعمل بنظام أندرويد بتحديث One UI 5.1 فيما أعلى وأحدثه، باستخدام هذه الميزة الجديدة، يمكن للمستخدمين الآن نقل بيانات شريحة الاتصال الإلكترونية eSIM بين هواتف جالكسي بكل سلاسة، دون الحاجة إلى التواصل مع مزودي الخدمة، هذا الدعم يشمل هواتف جالكسي اس 21 وأحدثها، بالإضافة إلى سامسونج جالكسي نوت 20، وجميع هواتف سامسونج القابلة للطي من سلسلتي Z Fold وZ Flip، إن هذه الميزة تعزز تجربة المستخدم وتجعل من استبدال الهواتف والتبديل بينها أمرًا أكثر سهولة من أي وقت مضى.

نقل وتحويل eSIM بسهولة عبر الهواتف

مع مستخدمي هواتف سامسونج في مفاجأة مذهلة، أعلنت الشركة الكورية عن ميزة جديدة تسهل نقل شرائح الاتصال الإلكترونية eSIM بين هواتف جالكسي بسرعة وفعالية، يكفي الآن القيام بخطوات بسيطة لنقل شريحتك eSIM من جهاز إلى آخر.

كيفية نقل eSIM

انتقل إلى إعدادات الهاتف.

اختر قسم الاتصالات.

انتقل إلى مدير SIM.

ستجد خيارًا بعنوان “نقل SIM من جهاز آخر”.

يمكنك بسهولة بدء عملية نقل الشريحة عبر هذا الخيار.

تأكد من أن الجهاز الآخر قريب ومحمي بكلمة مرور.

ولا تقلق، فشريحة الاتصال eSIM لن تعمل إلا على الجهاز الجديد الذي تم نقله إليه.

وهذا ليس كل شيء، بل قدمت سامسونج أيضًا خيار تحويل شرائح الاتصال التقليدية إلى شرائح إلكترونية eSIM، يمكنك تنفيذ هذا الخيار عبر نفس الخطوات السابقة واختيار “تحويل إلى eSIM” من قسم مدير SIM، يجب أن تتاح هذه الميزة وفقًا لدعم شركات الاتصالات في بلدك.

تأكد دائمًا من توافر دعم eSIM ونقلها من جهاز إلى جهاز بواسطة مشغل شبكة الجوال الخاص بك، سامسونج تسير بثقة نحو تقديم هذه الميزة المميزة وتجعل حياة مستخدمي هواتفها أسهل من أي وقت مضى.