شركة جوجل تعتزم رفع أسعار هواتف “Google Pixel 8” القادمة

من المقرر أن تكشف شركة “جوجل” عن سلسلة هواتفها “Google Pixel 8” في مطلع شهر أكتوبر المقبل، بسعة تخزين قدرها 128 أو 256 جيجابايت، كما أنها هذه السلسلة هي أولى الهواتف التي تحمل نظام التشغيل أندرويد 14، وتستعد جوجل لإطلاق هذه الهواتف بأسعار مرتفعة نسبيًا عن سلسلة هواتف “Google Pixel 7“، وسوف تبيع جوجل هاتف جوجل بكسل 8 بسعر يبدأ من 700 يورو داخل دول الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن سعر هاتف جوجل بكسل 7 يبدأ من 650 يورو.

هاتف جوجل بكسل 8_ المصدر بحث جوجل

وفي تقارير سابقة قد أشارت أن جوجل ستطرح هواتف بكسل 8 بزيادة تتراوح بين 50 و100 دولار، وتريد الشركة أن تزيد أسعار هواتفها، لكي تزيد من إيرادات الهواتف الذكية والتي تشهد نموًا في المبيعات في عدة مناطق حول العالم، بالإضافة إلى أن جوجل تريد أن تجعل هواتفها متساوية مع الهواتف الراقية.

وفي سياق متصل، من المقرر أن تطرح شركة “آبل” هواتف آيفون 15 خلال الشهر الحالي بزيادة سعرية قدرها 100 دولار أمريكي، وآيفون 15 برو ماكس سيكون بزيادة سعرية بين 100 دولار إلى 150 دولار أمريكي.