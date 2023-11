شركة تطوير تطبيق “تشات جي بي تي” تطلق مبادرة مبتكرة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتحسين تجربة المستخدمين

أعلنت شركة “أوبن أيه آي”، المطورة لتطبيق “تشات جي بي تي” المشهور للذكاء الاصطناعي التوليدي، عن إطلاق مبادرة جديدة لبرنامج شراكة يهدف إلى تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، تهدف هذه المبادرة إلى بناء شراكات مع مؤسسات مختلفة لجمع مجموعة من البيانات من أطراف ثالثة، واستخدامها في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة.

شعار تشات جي بي تي –المصدر: جوجل–تم تعديلهن

ووفقًا للشركة، تستهدف المبادرة الحصول على معلومات عامة وخاصة غير متاحة بسهولة عبر الإنترنت، وتؤكد الشركة أن البيانات التي ستُجمع ليست مقتصرة على النصوص فحسب، بل يمكن أيضاً جمع الصور والأصوات ومقاطع الفيديو، الهدف من جمع هذه البيانات هو تطوير برامج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة.

Announcing OpenAI Data Partnerships — help steer the future of AI by collaborating on public and private datasets with us. https://t.co/4tbi5SZ6sS

— OpenAI (@OpenAI) November 9, 2023