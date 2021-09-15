شركة أبل العملاقة تُعلن عن ايفون ١٣ ميني
أعلنت شركة أبل عن جهازها ايفون ١٣ ميني الجديد، وهو من عائلة ايفون13 المتميز، وبشكل عام تحظى الشركة بشعبية كبيرة في أنحاء العالم، وذلك بسبب ماتقدمه من منتجات رائعة، وبالانتقال إلى الحديث عن الهاتف الحالي، وحسب سعر ايفون ١٣ ميني فقد جاء بمواصفات جيدة من حيث ذاكرة التخزين الداخلية وبعدة اصدارات، ومعالج قوي للغاية، فيما كانت الكاميرات عادية، مع بطارية سعتها قليلة مقارنة بغيرها
أهم مزايا ومواصفات ايفون ١٣ ميني
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الشاشة في ايفون ١٣ ميني
|نوع الشاشة
|سوبر أوليد
|حجمها
|5.4 إنش
|دقة الشاشة
|2340×1080 px
|حماية الشاشة
|الزجاج ضد الخدوش مع طلاء يقاوم بصمة الإصبع و الزيوت
|درجة سطوعها القصوى
|1200 شمعة
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معالج و معدات ايفون ١٣ ميني
|نوع المعالج
|Apple A15 Bionic
|دقة تصنيعه
|5 نانو متر
|المعالج
|سداسي النواة
|معالج الرسوم المتحركة
|Apple GPU
|الرامات
|4 GB
|ذاكرة التخزين الداخلية
|64 – 128 – 256 GB
|الذاكرة الخارجية
|ميكروSD غير مدعوم
|نظام التشغيل
|IOS
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الكاميرات في هاتف ايفون ١٣ ميني
|الكاميرا الأساسية الرئيسية
|12 MB
|الكاميرا الثانية
|12 MB
|الكاميرا الأمامية
|12 MB
|الكاميرا الثانية
|عبارة عن عدسة SL 3D
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البطارية في ايفون ١٣ ميني
|الشحن السريع
|بقدرة 18 واط – مدعوم
|الشحن اللاسلكي
|بقدرة 15واط – مدعوم
|نوع البطارية
|ليثيوم ايون
|سعتها
|2227 ملي أمبير
|غير قابلة للإزالة
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سعر ايفون ١٣ ميني
|سعر ايفون ١٣ ميني في السعودية
|2600 ريال
|سعر ايفون ١٣ ميني في المغرب
|6400 درهم
|سعر ايفون ١٣ ميني في مصر
|10900 جنيه
|سعر ايفون ١٣ ميني 700 دولار أمريكي