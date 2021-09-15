شركة أبل العملاقة تُعلن عن ايفون ١٣ ميني

بواسطة نعيم الشامي

أعلنت شركة أبل عن جهازها ايفون ١٣ ميني الجديد، وهو من عائلة ايفون13 المتميز، وبشكل عام تحظى الشركة بشعبية كبيرة في أنحاء العالم، وذلك بسبب ماتقدمه من منتجات رائعة، وبالانتقال إلى الحديث عن الهاتف الحالي، وحسب  سعر ايفون ١٣ ميني فقد جاء بمواصفات جيدة من حيث ذاكرة التخزين الداخلية وبعدة اصدارات، ومعالج قوي للغاية، فيما كانت الكاميرات عادية، مع بطارية سعتها قليلة مقارنة بغيرها

سعر ايفون ١٣ ميني

أهم مزايا ومواصفات ايفون ١٣ ميني

الشاشة في ايفون ١٣ ميني
نوع  الشاشة سوبر أوليد
حجمها 5.4 إنش
دقة الشاشة 2340×1080 px
حماية الشاشة الزجاج ضد الخدوش مع طلاء يقاوم بصمة الإصبع و الزيوت
درجة سطوعها القصوى 1200 شمعة

معالج و معدات ايفون ١٣ ميني
نوع المعالج Apple A15 Bionic
دقة تصنيعه 5 نانو متر
المعالج سداسي النواة
معالج الرسوم المتحركة Apple GPU
الرامات 4 GB
ذاكرة التخزين الداخلية 64 – 128 – 256 GB
الذاكرة الخارجية ميكروSD غير مدعوم
نظام التشغيل IOS

الكاميرات في هاتف ايفون ١٣ ميني
الكاميرا الأساسية الرئيسية 12 MB
الكاميرا الثانية 12 MB
الكاميرا الأمامية 12 MB
الكاميرا الثانية عبارة عن عدسة SL 3D

البطارية في ايفون ١٣ ميني
الشحن السريع بقدرة 18 واط – مدعوم
الشحن اللاسلكي بقدرة 15واط – مدعوم
نوع البطارية ليثيوم ايون
سعتها 2227 ملي أمبير
غير قابلة للإزالة

 سعر ايفون ١٣ ميني
 سعر ايفون ١٣ ميني في السعودية 2600 ريال
 سعر ايفون ١٣ ميني في المغرب 6400 درهم
 سعر ايفون ١٣ ميني في مصر 10900 جنيه
 سعر ايفون ١٣ ميني 700 دولار أمريكي


Avatar of نعيم الشامي
نعيم الشامي

شاب سوري،31 سنة، حاصل على الثانوية العامة، فني مصاعد كهربائية، مدون و محرر أخبار منذ عدة سنوات، قارئ نهم و شغوف جدا فيما يخص عالم التدوين، مهتم بالقراءة و الشعر و الرياضة و التقنية الحديثة، متابع لكافة التطورات عربيا و دوليا.