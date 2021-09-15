شركة أبل العملاقة تُعلن عن ايفون ١٣ ميني

أعلنت شركة أبل عن جهازها ايفون ١٣ ميني الجديد، وهو من عائلة ايفون13 المتميز، وبشكل عام تحظى الشركة بشعبية كبيرة في أنحاء العالم، وذلك بسبب ماتقدمه من منتجات رائعة، وبالانتقال إلى الحديث عن الهاتف الحالي، وحسب سعر ايفون ١٣ ميني فقد جاء بمواصفات جيدة من حيث ذاكرة التخزين الداخلية وبعدة اصدارات، ومعالج قوي للغاية، فيما كانت الكاميرات عادية، مع بطارية سعتها قليلة مقارنة بغيرها

أهم مزايا ومواصفات ايفون ١٣ ميني

الشاشة في ايفون ١٣ ميني نوع الشاشة سوبر أوليد حجمها 5.4 إنش دقة الشاشة 2340×1080 px حماية الشاشة الزجاج ضد الخدوش مع طلاء يقاوم بصمة الإصبع و الزيوت درجة سطوعها القصوى 1200 شمعة

معالج و معدات ايفون ١٣ ميني نوع المعالج Apple A15 Bionic دقة تصنيعه 5 نانو متر المعالج سداسي النواة معالج الرسوم المتحركة Apple GPU الرامات 4 GB ذاكرة التخزين الداخلية 64 – 128 – 256 GB الذاكرة الخارجية ميكروSD غير مدعوم نظام التشغيل IOS

الكاميرات في هاتف ايفون ١٣ ميني الكاميرا الأساسية الرئيسية 12 MB الكاميرا الثانية 12 MB الكاميرا الأمامية 12 MB الكاميرا الثانية عبارة عن عدسة SL 3D

البطارية في ايفون ١٣ ميني الشحن السريع بقدرة 18 واط – مدعوم الشحن اللاسلكي بقدرة 15واط – مدعوم نوع البطارية ليثيوم ايون سعتها 2227 ملي أمبير غير قابلة للإزالة