شركة آبل تستعرض هاتفها الجديدة “آيفون 11” ومنتجاتها الجديدة

كشفت شركة آبل يوم أمس الثلاثاء لعام 2019، عن هاتفها الجديد “آيفون 11″، وعن ساعة “آبل واتش”، وتتميز منتجاتها الجديدة لشركة آبل بالعديد من المميزات دون أن تكون غالية الثمن، حيث بدأ المؤتمر شركة آبل من خلال إطلاق خدمة بث الألعاب “آبل آركيد”، وقالت أن الإشتراك بـ”آبل آركيد” قيمته سوف يبلغ 4.99 دولار شهرياً، وسوف يوفر ألعاب حصرية من شركات مثل “konamiو capcom”، وصرحت على أنها سوف تضيف كل شهر ألعاب جديدة.







مميزات هاتف “آيفون 11”

أعلنت شركة آيفون عن إطلاق سلسلة هواتفها الجديدة 11 بشكل رسمي، وصرحت عن مميزاته التي هي كالتالي:







يتوفر هاتف “آيفون 11” بـ 6 ألوان مختلفة.

تمتع شاشة آيفون 11 بشاشة LCD.

كاميريتن من الخلف بقياس 12 ميجا بكسل تدعم الزاوية الواسعة.

سيعمل هاتف آيفون 11 بمعالج A13 الجديد، يعتبر من أسرع الهواتف الذكية.

الكاميرا الأمامية في آيفون 11 تتمتع بتصوير 4K، وكذاك التصوير البطيء.

أما بالنسبة لبطارية الهاتف الجديد سوف تمنح المستخدمين ساعة أكثر من هاتف آيفون XR.

وأعلنت عن سعر آيفون 11 الجديد سوف يبدأ 699 دولار.

منتجاتات شركة أبل الجديدة







أعلنت شركة أبل خلال مؤتمرها الصحفي، عن الآيباد الجديد بحجم شاشاة 10.2إنش، يتميز الأيباد الجديد بمعالج A10K، ويدعم Apple pencil، ويتميز أيضاً بـSmart Connector، وكاميرا 8MP، وبطارية تدوم مدة 10 ساعات، وسوف يكون سعره 329 دولار، ويتم الطلب من الأن، ولكن سوف تتم عملية التوصيل في نهاية الشهر.

كما وأعلنت عن ساعة آبل Apple watch series 5، حيث تتميز بقوة الصوت، ودراسة وتتبع أداء القلب، بالإضافة أيضاً أنها لا تنطفئ سوف يكون هناك إمكانية مشاهدة الساعة حتى إذا كانت في وضع الخمول، وسوف تدوم بطاريتها مدة 24 ساعة، سيبدأ سعرها من 399 دولار.