كيف تنضم إلى برنامج شركاء فري فاير وتحصل على شارة V Badge

هل يمكن أن يكون هناك v badge code free fire ؟، سوف نوضح لكم الأمر خلال السطور التالية، ففي الوقت الذي ما زال عشاق free fire شغلهم الشاغل هو إيجاد موقع شحن جواهر فري فاير id أو آخر للحصول منه على أكواد اللعبة، في الوقت الذي يهملون فيه الكثير من الأمور الأخرى المهمة للحساب على تلك اللعبة وعلى رأسها الحصول على تلك الشارة المهمة لجميع عشاق اللعبة، ألا وهي v badge والتي يعتقد البعض أنه يمكن الحصول عليها من خلال الأكواد.

v badge code free fire

نلاحظ أن بعض المواقع التي تُقدم كود فري فاير لعشاقها تدعي أنها تملك من ضمن الأكواد التي تطرحها بشكل يومي للحصول على جواهر فري فاير أو سكناتها، أخرى يستطيع من خلالها اللاعبون الحصول على تلك الشارة، ولكن في الحقيقة لا يوجد طريقة بأي شكل من الأشكال أو بأي ثمن تستطيعون من خلالها الحصول على تلك الشارة من خلال هذه الأكواد، وهذا أمر مُسلم به ولا يوجد فيه أي جدال والطريق الوحيد هو الانضمام إلى برنامج شركاء فري فاير.

شروط شركاء فري فاير

هذا البرنامج أشبه ببرنامج شركاء اليوتيوب حيث أن له شرطين أولهما أن يكون لديك قناة تحتوي على 100 ألف مشترك على الأقل وتكون قد حققت مشاهدات في آخر شهر تصل إلى 300000 ألف مشاهدة، ويدور محتواها بشكل عام حول اللعبة سواء نصائح أو ممارسة اللعبة خلال عرض الفيديو أو أخبارها الجديدة، ويجب على من يمتلك تلك الشروط أن يتقدم بطلب وينتظر الرد بالموافقة أو عدمها.

كيفية الانضمام لبرنامج شركاء فري فاير

للحصول على شارة v badge يجب الانضمام كما سبق وذكرنا إلى برنامج شركاء فري فاير ويتم ذلك بالدخول إلى هذه الصفحة هنا ثم الضغط على زر apply now والذي سوف يظهر لك في أعلى الجانب الأيمن من صفحة الموقع، وبعدها كل ما عليك هو ملىء البيانات في النموذج الظاهر أمامك ثم إرساله، والانتظار حتى يتم الإطلاع عليه ومراجعته والرد سواء كان ذلك بالقبول أو الرفض في حالة عدم التوافق بين قناتك والشروط المُعلنة.