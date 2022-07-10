شرح وتحميل تطبيق الربح من المشي الجديد sweatcoin || 2022

إذا كنت ترغب بتجربة وفهم نظام تطبيق الربح من المشي والذي يدعي sweatcoin يمكنك متابعة هذه المقالة لفهم ما هو التطبيق وكيفية الربح منه وإن كان هناك أي استفسارات الرجاء تركها فالتعليقات بالأسفل وتعريف التطبيق كالتالي :

ما هو تطبيق sweatcoin

هو تطبيق للربح من ممارسة الرياضة تم إنتاجه بواسطة شركة sweatcoltd وصل عدد محملين التطبيق إلى 50 مليون مستخدم عند استخدام تطبيق سويت كوين سيحتسب لك الخطوات التي تمشيها ثم سيتم احتساب تلك الخطوات وتحويلها إلى نقاط النقاط هي عملات مشفرة تسمى sweatcoin ويمكن السحب عند جمع أدنى حد من النقاط وهو 100 نقطة.

كيفية الربح من سويت كوين

يمكنك الربح من سويت كوين عن طريق المشي أو الجري ثم سيتم احتساب الخطوات على أنها نقاط ويمكن سحبها عند الوصول للحد الأدنى.

كيفية تنزيل تطبيق سويت كوين

أولا٬ يجب الدخول إلى تطبيق متجر بلاي ثم الضغط على شريط البحث في الأعلى وكتابة sweatcoin ثم سيظهر لك التطبيق في أول نتيجة اضغط عليه ثم على كلمة “تثبيت” وانتظار التحميل بعد عملية التثبيت أدخل إلى التطبيق ثم سجل حساب برقم الهاتف أو حساب جيميل بعد التسجيل أعطه صلاحيات الوصول إلي الخطوات عن طريق الضغط على حسنا عند طلب الصلاحيات بعد ذلك للربح منه قم بالمشي أو الجري يجب أن تكون متصلا بالإنترنت كي يحتسب الخطوات التي تمشيها ثم سيحسب لك على كل 1000 خطوة 1 نقطة يمكنك سحب المال لاحقا عبر بايبال.

نتمنى أن نكون قدمنا لكم الإفادة الكافية لمعرفة كيفية العمل على هذا التطبيق وإن كان هناك أي استفسارات يرجي كتابتها في التعليقات.