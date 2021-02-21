شرح مفصل عن هاتف y9A بمايخص الذاكرة والرام والبطارية والشاشة

في الفترة الأخيرة أصبح الشباب العربي عند شراء هاتف جديد أو مستعمل يبحثون عن مميزاته قبل شرائه مثل سعة البطارية وحجم الشاشة أي كم بوصة وكم سعة الذاكرة وسعة الرام أي ذاكرة الوصول العشوائي وكم المعالج وما نوعه وحسب تلك المعطيات فإنهم يقررون الشراء من أي نوع.

هاتف y9A من Huawei سعره ومميزاته

تم إصدار هاتف y9A من شركة هواوي في سبتمبر 2020.

يأتي الهاتف بنوع معالج Mediatek Helio G80-12nm.

حجم شاشة هذا الهاتف 6.63 بوصة وبدقة مميزة 1080*2400.

يعمل هاتف y9A بنظام تشغيل Android 10.0 EMUI 12.

مميزات الكاميرا إنها تعمل بدقة 64 ميجا بيكسل والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل -Motorized pop-up .

المواصفات العامة لهاتف y9A

اسم الجهاز هاتف y9A.

تاريخ نزوله للسوق سبتمبر 2020.

نظام التشغيل Android 10.0 EMUI 12.

أبعاد الجهاز 163.5*76.5*9 مللي ليتر.

وزن عدة الجهاز 197 غرام.

مواد التصنيع إطار من الألمنيوم وظهره من الزجاج.

عدد الشرائح التي يشغلها شريحتين.

حجم الشريحة فيه : نانو.

ذاكرة هاتف y9A الداخلية والخارجية والرام

الذاكرة الداخلية : 128 جيجابايت -2.1 UFS.

الرام : 8جيجا بايت –LPDDR4X-1866 MHZ.

الذاكرة الإضافية : هنا يجب عليك الإستغناء عن أحد الشرائح من نوع نانو.

أوصاف شاشة هاتف y9A بكل المقاييس

مكونات الكاميرا الرئيسية :

كاميرا رباعية بمقياس 64 ميجا بكسل.

8ميجا بكسل زاوية واسعة.

2ميجا بكسل ماكرو.

2ميجا بكسل depth for bokeh.

لديه فلاش مزود بLED رباعي.

مواصفات بطارية هاتف هاتف y9A

نوع البطارية: ليثيوم بوليمر سعتها 4200ملي أمبير .

في موضوع الشحن 40أمبير .

والبطارية غير قابلة للإزالة.

تفاصيل التوصيل ب هاتف y9A

دعم الشبكة: 2G-3G-4G.

البلوتوث : نعم.

الواي فاي : نعم.

HOSPOT: نعم.

V2.0TYBE C: USB.

OTG: نعم.

IR:لايوجد.

الألوان المتوفرة من جهاز الهاتف y9A

اللون الفضي.

اللون الأسود.

اللون الوردي.

اللون الأبيض.

طريقة فتح هاتف y9A المتوفرة

البصمة الجانبية. قفل الشاشة. بصمة الوجه.

سعر جهاز الجوال y9A

يختلف السعر من دولة لإخرى مع مراعاة الفرق في تصريف العملات فمثلاً:

في المملكة العربية السعودية يباع الجهاز ب1099 ريال سعودي.

في المملكة الأردنية الهاشمية يباع الهاتف بسعر 180 دينار أردني.

في مصر يباع الجهاز بمايقارب 4,399 جنيه مصري.

أهم مميزات وعيوب الهاتفy9A عن غيره من الهواتف

شاشة الهاتف كبيرة وجيدة بدون أي ثقب أو نتش تشبه جهاز ميت 30. العدسات الأربعة تجعل الصورة جيدة. سعر الجهاز جيد بالنسبة لتلك المواصفات. ذاكرة التخزين 128 والرام 8.

من أهم العيوب: