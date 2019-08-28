معرفة اسم صاحب الرقم مجاناً بدون برامج من هاتف أو كمبيوتر

“معرفة اسم صاحب الرقم” بدون برامج من هاتفك أو من خلال الكمبيوتر بدون برامج وهذا ما تعرفه في الموضوع، حيث أن الكثير من الناس يأتيهم إتصالات مجهولة من أشخاص، سواء كان الإتصال بالخطأ أو الإتصال للإبتزاز، فيريد الشخص الي وصل إليه الإتصال ان يعرف صاحب الرقم، وسأوضح لك معلومات مفيد جداً في هذا الموضوع في معرفة اسم صاحب الرقم، رأيت العديد من الشروحات لا يشرحون ولا يكتبون هذه التفاصيل المذكورة في هذا الموضوع، تابع معي بالتفصيل، يمكن بسهولة معرفة رقم المتصل الذي يتصل عليك، و “معرفة اسم المتصل” ومعرفة عنوان المتصل ان وجد على تطبيق اسمه تروكولر truecaller.
معرفة اسم صاحب الرقم
في هذا الموضوع ستتعرف على “اسم صاحب الرقم” من خلال موقع اسمه “تروكولر truecaller”، هذ الموقع يعرف اسم صاحب الرقم و عنوانه و وظيفته و مكان شركته و دولته و اسم مزود الخدمه مثل إتصالات، سأشرح لك كل شيء بالتفصيل.
الخدعه في معرفة بيانات صاحب الرقم على تروكولر
هذه النقطه هامه جداً ولم أجد أي شخص تكلم عنها سواء في يوتيوب او على مدونة إلكترونية، فيمكن ان شخص قام بإنشاء حساب على “موقع truecaller” وقام بإضافة رقمه في الحساب وقام بتغيير اسمه داخل الحساب، في هذه الحاله، عندما يبحث اي شخص عن الرقم، سيظهر الاسم الذي قام صاحب الرقم والحساب بتغيير.
تجربتي العملية، قمت بالدخول على “موقع تروكولر truecaller” وعملت حساب فيه، ثم كتبت رقمي داخل الحساب، وبعد ذلك غيرت اسمي داخل الحساب، وبعد ذلك قمت بالبحث عن رقمي في تروكولر، ووجدت الإسم الظاهر هو الإسم الذي كتبته داخل حسابي.
الإستنتاج من كلامي، أن البيانات على تروكولر ربنا تكون غير صحيحة، وربما تكون صحيحة، انا فقط أحبب ان اخبرك واعرفك ان الموقع قد يكون بياناته صحيحة، وقد تكون خاطئة، ولكن استعين به لمعرفة بيانات او خيط بسيط عن صاحب الرقم.
كيف تعرف صاحب الرقم وبياناته
يمكن الدخول على موقع تروكولر من هنا [truecaller]
بعد ذلك تسجل الدخول على الموقع بحسابك في جوجل من خلال كتابة الرقم الذي تعرف معلومات عنه، وستجد انه يجبرك على التسجيل في الموقع، وبعد التسجيل ستعرف معلومات عن الرقم الذي تكتبه.
يمكن إستخدام “truecaller” على هاتف او على الكمبيوتر بدون تحميل برامج أو تطبيقات، عليك فقط بالدخول على الموقع من المتصفح على الهاتف او الكمبيوتر من “هنا” وتعمل حساب في التطبيق وتعرف من خلاله التفاصيل التي ذكرتها في الموضوع.
تحديث: منذ فتره كان يمكن معرفة اسم صاحب الرقم لاشخاص كثيره جداً في موقع تروكولر، لكن حصل تحديث للموقع واصبح يمكن الحصول على بيانات ارقام قليله ويجب عليك ان تقوم بتحميل تطبيق تروكولر على الهاتف لتتمكن من الحصول على بيانات عدد كبير من الاشخاص في تروكولر.
إذا واجهت أي مشاكل يمكن كتابتها في تعليق، وإذا أردت البحث عن أي رقم وتريد معرفته بيانات عنه يمكن كتابة الرقم في تعليق وسيتم الرد عليك بالبيانات المتوفره
التعليقات
عاوز اعرف رقم مين دة
01289759987
اسمه مسجل انه Spam ،، معنى كده انه مزعج وناس كتير بتعمل حظر او ابلاغ عليه
عايز اعرف رقم مين 01200366111
اسمه Meshil Samalot
عايز أعرف صاحب الرقم 01027142157
عبده سر
اسمه عبد سر
سلام أريد معرفة مكان صاحب هذا الرقم 0630605172
عفواً هذا هو الرقم 0630602504
هذا اسمه Bahria Slawia
اسمه او اي شيء له غير متوفر على تروكولر
شهاده رقم الجلوس 102276
اريد ان اعرف صاحب الرقم ده علشان نصب عليه 01128949471
عايز أعرف صاحب هذا الرقم
نلظ
والله والله
معرفت صاحب الرقم ده 01129979606
اسمه محمد الاسواني
مكتوب احمد مندوب اتصلات وجنبة شتيمه بس مقدرش اكتبها
هل يمكن معرفه عنوان شخص ما من رقم المحمول
نعم يمكن ولكن اذا هو كتب العنوان بالتفصيل ينفع ،، لكن اذا لم يكتب عنوانه ، يظهر فقط اسم الدوله
اريد معرفه صاحب الرقم 01099381313
مكتوب انه سبام ،، يعني كتير بلغت عنه لانه مزعج
اريد
معرفة صاحب الرقم 01014075434
اسمه احمد ذكي حجاج
اريد معرفة اسم صاحب الرقم 01096270251
مكتوب مس فاطمة
من صاحب هذا الرقم ١٠٠٢٤٧٢٥٩
اسمه احمد
عاوزاعرف اسم وعنوان الرقم دة01017172039
اريد معرفة اسم صاحب الرقم 01060636438
الاسم همسه ووعد
اسم صاحب الرقم 01068849295
مكتوب
Ana Habibt Mohamed
اريد ان اعرف صاحب هذا الرقم ٠٩٣٣٥٨٧٠١٤
غير متوفر في تروكولر
اريد ان اعرف صاحب هذا الرقم 01152973419
الاسم ،،، ايمان بنت عمى
٠٩٣٣٥٨٧٠١٤ من صاحب الرقم من اوله
عايز اعرف الرقم دا بتاع مين01153453772
اسمه شريف محمد
عايز اعرف كل المعلومات عن الرقم ده بسرعة يا اخويا
01007493232
اسمها ريهام ، وكمان ظاهر قدامي ان الرقم ده تم عمل إبلاغ عليه انه سبام ومزعج
عاوز اعرف صاحب الرقم
01119251425
اسمه رمضان اسلام
اسم هذا الرقم ٠١٠٦٧٨٤١٨٩٣
مفيش معلومات متوفره عنه
اسم هذا الرقم لو سمحت ٠١٠٦٧٨٤١٨٩٣
مفيش معلومات متوفره عنه
ههم جدا .أعرف صاحب الرقم 0900036383من السودان
أحمد الأمين
بدي أعرف صاحب الرقم هاد ضروري
اكتب الرقم
معرفت صاحب الرقم 771317841
للأسف الرقم غير متوفر في تروكولر
أريد أعرف صا01064097386
اسمه سامي الشربيني
اكتب تعليقك هنا…الاسم صاحب الرقم٠١٠٢٣٩٦٠٣٧٦
مُسجل بإسم “معاكسات سافل”
معرفة.اسم.صاحب.ارقم.773938027
يمكن متابعة الشرح لتعرف صاحب اي رقم
الإسم “Asa Merabt”