معرفة اسم صاحب الرقم مجاناً بدون برامج من هاتف أو كمبيوتر

“معرفة اسم صاحب الرقم” بدون برامج من هاتفك أو من خلال الكمبيوتر بدون برامج وهذا ما تعرفه في الموضوع، حيث أن الكثير من الناس يأتيهم إتصالات مجهولة من أشخاص، سواء كان الإتصال بالخطأ أو الإتصال للإبتزاز، فيريد الشخص الي وصل إليه الإتصال ان يعرف صاحب الرقم، وسأوضح لك معلومات مفيد جداً في هذا الموضوع في معرفة اسم صاحب الرقم، رأيت العديد من الشروحات لا يشرحون ولا يكتبون هذه التفاصيل المذكورة في هذا الموضوع، تابع معي بالتفصيل، يمكن بسهولة معرفة رقم المتصل الذي يتصل عليك، و “معرفة اسم المتصل” ومعرفة عنوان المتصل ان وجد على تطبيق اسمه تروكولر truecaller.

معرفة اسم صاحب الرقم

في هذا الموضوع ستتعرف على “اسم صاحب الرقم” من خلال موقع اسمه “تروكولر truecaller”، هذ الموقع يعرف اسم صاحب الرقم و عنوانه و وظيفته و مكان شركته و دولته و اسم مزود الخدمه مثل إتصالات، سأشرح لك كل شيء بالتفصيل.

الخدعه في معرفة بيانات صاحب الرقم على تروكولر

هذه النقطه هامه جداً ولم أجد أي شخص تكلم عنها سواء في يوتيوب او على مدونة إلكترونية، فيمكن ان شخص قام بإنشاء حساب على “موقع truecaller” وقام بإضافة رقمه في الحساب وقام بتغيير اسمه داخل الحساب، في هذه الحاله، عندما يبحث اي شخص عن الرقم، سيظهر الاسم الذي قام صاحب الرقم والحساب بتغيير.

تجربتي العملية، قمت بالدخول على “موقع تروكولر truecaller” وعملت حساب فيه، ثم كتبت رقمي داخل الحساب، وبعد ذلك غيرت اسمي داخل الحساب، وبعد ذلك قمت بالبحث عن رقمي في تروكولر، ووجدت الإسم الظاهر هو الإسم الذي كتبته داخل حسابي.

الإستنتاج من كلامي، أن البيانات على تروكولر ربنا تكون غير صحيحة، وربما تكون صحيحة، انا فقط أحبب ان اخبرك واعرفك ان الموقع قد يكون بياناته صحيحة، وقد تكون خاطئة، ولكن استعين به لمعرفة بيانات او خيط بسيط عن صاحب الرقم.

كيف تعرف صاحب الرقم وبياناته

يمكن الدخول على موقع تروكولر من هنا [truecaller]

بعد ذلك تسجل الدخول على الموقع بحسابك في جوجل من خلال كتابة الرقم الذي تعرف معلومات عنه، وستجد انه يجبرك على التسجيل في الموقع، وبعد التسجيل ستعرف معلومات عن الرقم الذي تكتبه.

يمكن إستخدام “truecaller” على هاتف او على الكمبيوتر بدون تحميل برامج أو تطبيقات، عليك فقط بالدخول على الموقع من المتصفح على الهاتف او الكمبيوتر من “هنا” وتعمل حساب في التطبيق وتعرف من خلاله التفاصيل التي ذكرتها في الموضوع.

تحديث: منذ فتره كان يمكن معرفة اسم صاحب الرقم لاشخاص كثيره جداً في موقع تروكولر، لكن حصل تحديث للموقع واصبح يمكن الحصول على بيانات ارقام قليله ويجب عليك ان تقوم بتحميل تطبيق تروكولر على الهاتف لتتمكن من الحصول على بيانات عدد كبير من الاشخاص في تروكولر.

إذا واجهت أي مشاكل يمكن كتابتها في تعليق، وإذا أردت البحث عن أي رقم وتريد معرفته بيانات عنه يمكن كتابة الرقم في تعليق وسيتم الرد عليك بالبيانات المتوفره