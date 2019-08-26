شرح طريقة إنشاء قناة نسائية ناجحة على يوتيب

أصبح عمل قناة ناجحة على موقع اليوتيب حلم الكثير من الشباب ولكن اليوم سوف نتحدث عن عمل قناة نسائية ناجة من جميع المستويات، فقد أصبح موقع يوتيب أفضل فرصة للإبداع والابتكار بالنسبة للنساء اللي لا تعمل أو لربات البيوت و مشاركة العالم بكل ما تقدمينه من مواهب معلومات، ويمكنك أيضا تحقيق عوائد مادية جد محترمة من خلال الإعلانات التي تظهر على فيديوهاتك أو من خلال عمل شراكات مع شركات بغرض تسويق منتجهم على قناتك أو ما إلى ذلك، كما يمكنك على اليوتيب من التسويق لمشاريعك الخاصة. وفي هذا المقال إنشاء الله سأشرح لكي عزيزتي عدة أفكار لإنشاء قناة تكون ناجحة في المستقبل ومشهورة على الصعيد العالمي و ليس العربي فقط.

أقرأ أيضا: معلومات حول الاستثمار في اثيوبيا

تحديد الغرض من إنشاء قناة على موقع اليوتيب

جلب الزوار إلى موقعك.

الربح من قناتك على موقع يوتيب من خلال إعلانات جوجل ادسنس.

مشاركة موهبتك مع عدد كبير من مستخدمي اليوتيب.

أشياء أخرى.

يجب أن تكوني قد حددتي الهدف الذي تريدين أن تحصلي عليه بعد إنشائك للقناة، ويجب أن تدركي أن النجاح ليس سهل و لا صعب في نفس الوقت و لكن يجب أن تجدي الطريق الصحيح الذي سيأخذك إلىه.

تحديد المجال الذي ستعملينه على فيديوهاتك:

هل ستكون فيديوهاتك حول الموضة؟

هل ستكون فيديوهاتك عن الطبخ؟

هل ستكون فيديوهاتك عبارة عن فلوغات؟

هل هي فيديوهات عن الدراسة؟

الفئة الجماهيرية التي ستستهدفينها:

يجب عليك جمع معلومات عن الفئة التي ستستهدفينها على فيديوهاتك، مثلا “السن، الأشياء التي ستعجبهم و لن تسبب لهم بعض الإحراج، الأشياء التي لن تروقهم لتجنبها في الفيديوهات لكي لا تصبحي محط سخرية البعض”.

القنوات المنافسة:

الإطلاع على القنوات المنافسة و من ثم بناء خطط للتغلب عليهم عبر المعلومات التي جمعتها عليهم و أخد بالاعتبار الأخطاء التي وقعوا بها لكي لا تخطئين أيضا، و كدا السلبيات التي تتواجد على قنواتهم و من ثم تجنبها أو الوقوع فيها.

الوقت:

يجب أن تحددي وقت لرفع الفيديوهات يكون متناسب مع الجدول اليومي الخاص بك، ثم كم من فيديو سترفعين في قناتك على موقع يوتيب في الأسبوع، يجب عليكي التخطيط لهذه الأمور جيدا، لطي لا تصبحي ملزمة بأداء واجبات أخرى في المستقبل و تصبحي بعيده عن متابعيك، يوم بعد يوم و قد ينسونك إلى الأبد و هذا أمر خطير جدا.

المعدات:

يجب أولا تحديد المعدات الملموسة كالأستوديو الذي ستصورين فيه الفيديوهاتك و معدات التصوير، الأضواء،…إلخ. ثم البرامج التي ستعملين بها للتعديل على فيديوهاتك قبل رفعها على القناة.

بعض الأفكار لإنشاء قناة ناجحة:

الطبخ: عمل فيديوهات حول طرق الطبخ في مختلف الدول أو مختلف المناطق في بلدك “لابد من أن تكوني طباخة ماهرة لكي لا تقعي في أخطاء أو ما شابه ذلك” نشر الفيديوهات في مجموعات الفايسبوك مختصة في الطبخ.

الموضة: إنشاء فيديوهات حول أخر صيحات الموضة التي تجتاح أسواق العالم، اقتناء منتوجات و من ثن عمل فيديوهات عليها مع ذكر إيجابياته و سلبياتها.

الجمال و الماكياج: إن كنت من محبي الماكياج يمكنك عمل فيديوهات مختص في هذا المجال و لكن لازم أن تشاركي أخر مستحضرات التجميل و العمل على شرح طرق استعمالها ثم ذكر سلبياتها و إيجابياتها.

فلوغر: الذهاب إلى رحلات و مشاركة أجمل اللحظات في السفر، طرق الحصول على تأشيرة السفر، ثم أساليب للحصول على تذاكر الطائرة و الفنادق بأثمنة منخفضة.

← إقرأ أيضاً: