ريموت تكييف كاريير اوبتي ماكس الجديد 2019

نقدم لكم شرح ريموت تكييف كاريير مع توضيح الوظائف الخاصة بريموت المكيف بالتفصيل، إذ تختلف أزرار الريموت من شركة إلى أخرى ويتبقى نفس الغرض والاستخدام متشابها، ونعرض لكم اسماء هذه الوظائف باللغة الإنجليزية كما هو موجود في ريموت تكييف كاريير الجديد، كما نعرض لكم طريقة برمجة الريموت دون الإتصال بخدمة العملاء.







وتقدم شركة كاريير تكييف كاريير اوبتي ماكس الجديد والذي يتميز بالعديد من الخصائص الجديدة، وفيما يلي نستعرض معكم كيفية التعامل مع ريموت كاريير اوبتي ماكس الجديد.

كيفية استخدام ريموت تكييف كاريير







تتمثل معظم شكاوى العملاء من كيفية استخدام ريموت تكييف كاريير نظرا لعدم استخدامه بالطريقة الصحيحة، ونعرض لكم أهم طرق التشغيل الأمثل لريموت التكييف:

التأكد من سلامة البطارية المستخدمة في ريموت التكييف.

توجيه الريموت بزواية صحيحة نحو التكييف للتأكد من إستقبال الأمر بشكل صحيح.

التأكد من سماع صوت إستقبال الأمر من وحدة بيانات التكييف.

في حالة عدم سماع صوت استقبال الأمر يجب التمهل قليلا وعدم تكرار الأوامر بشكل سريع.

شرح ريموت تكييف كاريير اوبتي ماكس

نستعرض معكم شرح ريموت تكييف كاريير اوبتي ماكس الجديد مع وصف مفاتيح وحدة التحكم اللاسلكية الخاصة بالريموت، إذ يتمتع الريموت الجديد ريموت تكييف كاريير ماكس والذي هو محل بحث الكثير من مستخدمي تكييفات كاريير الجديدة، فيما يلي نعرض لكم جميع وظائف مفاتيح ريموت تكييف كاريير optimax.







مفتاح اختيار نظام التشغيل ( أتوماتيك – تبريد – إزالة الرطوبة – تهوية ) مفتاح تقليل درجة الحرارة. مفتاح زيادة درجة الحرارة. مفتاح اختبار سرعة المروحة ( منخفضة – متوسطة – عالية – أتوماتيكية ) مفتاح التشغيل أو الإيقاف. مفتاح توجيه الهواء أفقي. مفتاح توجيه الهواء رأسي. مفتاح التشغيل الإقتصادي أثناء النوم. مفتاح وظيفة تايمر التشغيل. مفتاح وظيفة تايمر الإيقاف. مفتاح التنظيف الذاتي للوحدة الداخلية. مفتاح تتبع درجة الحرارة في المكان المتواجد فيه. مفتاح إضاءة شاسة لوحة التحكم. مفتاح وظيفة التبريد السريع.