شرح تطبيق سويفل swvl للنقل الجماعي

نقدم لكم شرح تطبيق سويفل Swvl الذي أطلقته مجموعة من الشباب المصري بغرض التغلب على مشكلة النقل الجماعي، تم إطلاق تطبيق سويفل بمجموعة من المميزات الخاصة التي ستجعله يتصدر مثل تطبيق أوبر وتطبيق كريم، ولاقى تطبيق سويفل انتشارا واسعا بمجرد الإعلان عنه نظرا لتوفيره الوقت والجهد والمال على الركاب.







يأتي تطبيق سويفل Swvl ضمن فئة تطبيقات النقل الجماعي، وتلاقي فكرة التطبيق ترحيبا كبيرا من الكثير لتشير التوقعات أن ينافس تطبيقات النقل الأخرى بقوة، ونستعرض معكم شرح تطبيق Swvl بالتفصيل وكيفية استخدامه ومميزاته والأسعار التي يتم محاسبة الراكب عليها.

خطوط تطبيق سويفل Swvl







تغطي خطوط سويفل العديد من الأماكن بمختلف محافظة القاهرة ومحافظة الإسكندرية، أبرزها التجمع الخامس والمعادي والسادس من أكتوبر والقرية الذكية والمهندسين، وتتواجد رحلات Swvl بأكثر من 600 خط بالقاهرة والإسكندرية.

مميزات تطبيق سويفل







يعد تطبيق سويفل أول تطبيق للنقل الجماعي في مصر ويتميز التطبيق بأنه متاح بمتجر جوجل بلاي ومتجر أبل.

يمكن التسحيل في التطبيق مجانا والتعرف على المكان الذي تريد أن تصل إليه بأرخص سعر مقارنة بالمواصلات الأخرى.







يتميز تطبيق Swvl بسهولة الإستخدام مع أرخص أسعار النقل في مصر، وذلك مقارنة بالتطبيقات الأخرى والمواصلات العامة.

ويمكن الوصول إلى وجهتك بسرعة نظرا لأن التطبيق يتميز بأنه يسلك أقصر طريق لوصول الراكب إلى وجهته.

يمكن تحميل التطبيق من متجر جوجل والاستمتاع بالتنقل وفقا بأرخص وسيلة مواصلات داخلية.