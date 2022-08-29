شرح تطبيقي Get followers Up و Istlike لجعل متابعينك على انستقرام بالألاف

يتابع الجمهور والمستخدمين لمنصة إنستقرام حسابات انستقرام بسبب المحتوى الهادف لا لأي سبب آخر، وأهم سر من أسرار نجاح محتوى انستقرام هو المثابرة خاصة وأن هدف أي صاحب حساب على انستقرام هو زيادة متابعين انستقرام، ورغم أن هذه الزيادة لا تأتي بين ليلة وضحاها بل الأمر قد يستغرق وقتًا وجهدًا دؤوبًا والعديد من الخطط والإستراتيجيات والتجارب مع إحتمالية الصواب والخطأ، لكن في الواقع الأمر في النهاية يستحق التجربة والتكرار، لذا في هذا المقال سنناقش معًا بعض أهم تطبيقات زيادة متابعين حسابك على انستقرام بعيدًا عن شراء متابعين وهميين أو حسابات روبوت فابقوا معنا.

أفضل تطبيقات زيادة متابعين انستقرام

استخدام تطبيقات زيادة متابعين انستقرام تُعد خطوة ذكية لكونها تساعدك على نمو حسابك بشكل أسرع وانتشار ه بصورة أكبر ومن أهم هذه التطبيقات نُقدم لكم :-

أولاً:- تطبيق Get followers Up

إذا كنت من الباحثين عن تطبيق صادق وآمن ويؤمن لك الحصول على عدد متابعين انستقرام حقيقي وبشكل كامل مجاني دون الوقوع في فخ الشراء فسبيلك هو تطبيق Get followers Up.

يُمكنك التطبيق من إنشاء منشورات وصور جذابة ومذهلة.

من أهم مزايا التطبيق التي لا حصر لها هو تمكينك من زيادة عدد متابعيك على انستقرام وبشكل مجاني.

توفير عدد هائل من أدوات تحرير الصور والمرشحات من مزايا التطبيق المتعددة.

الشئء السلبي الوحيد والذي يؤخذ على هذا التطبيق هو عدم القدرة على استخدام الكمبيوتر فيه.

ثانيًا:- تطبيق Istlike