شرح تداول الأسهم للمبتدئين ونصائح الخبراء في هذا المجال

ينتشر في عالمنا الحال التدول بشكل واسع سواء تداول البورصات أو التداول الرقمي،ومن هذا المنطلق وفرنا اليوم شرح تداول الأسهم للمبتدئين بشكل مفصل, حيث ليتم دخول عالم التداول لابد من التعرف عليه منذ البداية لتتم عملية احترافه بشكل صحيح، ففي حالة الرغبة في التعلم فأنت بحاجة قوية في البداية إلى معرفة جميع الأسس والقواعد الحاكمة في القطاع الاستثماري إلى جانب التطرق إلى كافة الطرق المتبعة ليتم التداول بشكل سلس وغير معقد، فمنذ عدة سنوات كان تعلم التداول بالأمر الصعب لعدم وجود مادة تعليمية من خلال شبكة الإنترنت من خلالها يتم التعرف على كل ما هو متعلق به، ولكن خلال السنوات الأخيرة انتشر عدد من منصات التداول الرقمية بشكل كبير عبر الشبكة العنكبوتية الأمر الذي ساهم بشكل كبير في الحصول على المواد التعليمية بكل سهولة.

مفهوم تداول الأسهم

قبل البدء في شرح التداول بالتفصيل لابد من التعرف على ما هو سوق الأسهم والتداول الخاص به، فالتداول المقصود به هو القيام بعمليات الشراء والبيع لأسهم الشركات السابق إدراجها بالبورصة مثل كبرى الشركات العالمية ديزني وغيرها والمحلية مثل المصارف والبنوك، ويعد حجم العرض والطلب على الأسهم أحد أهم العوامل المتحكمة في حركة أسعارها لذا يتم أخذها بعين الاعتبار بقوة، فمع اتجاه معدل الطلب على سهم معين إلى الارتفاع مقابل قلة عدد البائعين يتجه سعر التداول للأعلى والعكس صحيح فهي نظرية اقتصادية بحتة منذ قديم الأزل.

شرح تداول الأسهم للمبتدئين خطوة بخطوة

زادت رغبة الكثيرين مؤخراً إلى معرفة شرح تداول الأسهم للمبتدئين سواء بنية جني الأموال أو ممارستها كهواية، لذا نستعرض مع حضراتكم بالتفصيل طريقة التداول من الصفر من خلال الخطوات التالية:

على الشخص فتح حساب تداول والاستقرار على أحد الشركات الخاصة بالتداول على أن تكون مرخصة، حيث يتم اختيار الأفضل من خلال التعرف على عروض حسابات التداول المتوفرة لدى كل شركة وخصائص كل عرض. الإلمام بمنصات التداول لأن تلك المنصات بمثابة أداة في يد الشخص من خلالها يتم عقد الصفقات المختلفة، لذا عند اختيار شركة التداول لابد وأن تدعم أكثر المنصات تطوراً على سبيل المثال منصة MetaTrader، حيث يتوقف عقد الصفقات المربحة من خلال مرونة وسرعة منصة التداول. الشخص المتداول لابد وأن يكون لديه القدرة على تحليل السوق، ويتم ذلك من خلال توقع حركة السهم خلال الفترة المقبلة خلال مدة زمنية محددة، وليتم التوقع الصحيح يمكن الشخص المتداول الاعتماد على أدوات خاصة بالتحليل الأساسي والفني، والتي من خلالها يتم توضيح احتمالية صعود السهم أو انخفاضه. الخطوة الرابعة تتمثل في القيام بتحديد استراتيجية التداول والتي تعد أهم خطوات التداول الناجح، حيث تتواجد العديد من الاستراتيجيات ولكل واحدة منهم العوامل التي تميزها، وعلى المتداول تحديد الاستراتيجية التي تناسب حجم رأس ماله وخبرته في التداول. ومن أهم خطوات تعلم التداول من الصفر تحديد الأسهم المستهدفة وذلك بعد القيام بتحليل السوق (الخطوة الثالثة)، وتطبيق استراتيجية مناسبة (الخطوة الرابعة) والتي من خلالها يتم الوصول إلى أفضل شركة ليتم شراء السهم الخاص بها. الخطوة الأخيرة هي البدء بتداول الأسهم بشكل حقيقي من خلال تحديد نوعية الأسهم وعددها، مع مراقبة حركة السوق بصورة مستمرة ليتم الوقوف على التوقيت الصحيح لعقد الصفقات لتحقيق أعلى أرباح ممكنة.

نصائح التداول

في إطار الحديث عن شرح تداول الأسهم للمبتدئين وجب الإشارة إلى أحد نصائح الخبراء في مجال التداول، والتي تفيد بضرورة اتجاه الأشخاص المتداولين في البداية إلى الشركات الناشطة في مجالات هم على دراية كاملة ووافية بالأنشطة التي تقوم بممارستها لتحقيق أرباح قوية من خلال بيع وشراء الأسهم الخاصة بها.

كيفية تداول الأسهم عبر الإنترنت

يتجه البعض إلى تداول الأسهم من خلال الإنترنت والتي تتم بطريقة عقود فروقات الأسهم، والتي من خلالها يتم تحقيق استفادة من حركة سعر السهم دون امتلاكه بشكل حقيقي، ويمكن تداول الكثير من أسهم الشركات الكبرى الرائدة في مجال سوق الأسهم ومنها شركات الطيران ومواقع التسوق الإلكتروني والمصارف وغيرها، من خلال الشركة الواقع عليها الاختيار ( والذي يتم وفقاً لما تم ذكره في خطوات تعلم التداول من الصفر للمبتدئين خلال مقالنا).