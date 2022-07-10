شرح الحصول على بطاقة إيزى باى و سحب الأرباح

بطاقة إيزى باى هى بطاقة مسبقة الدفع ويمكنك الحصول عليها من خلال أى مكتب بريد. بطاقة إيزى باى Easy Pay هى بطاقة أصدرتها هيئة البريد المصرية لمساعدة العملاء فى الشراء عبر الإنترنت وكذلك لدفع مصاريف الخدمات الحكومية مثل دفع فواتير الكهرباء والغاز والمياه والكثير من الخدمات الحكومية.

شروط الحصول على بطاقة إيزى باى Easy Pay

أولا : لابد أن يكون عمرك أكبر من 16 سنة ميلادية.

ثانيا : البطاقة الشخصية لابد أن تكون سارية الصلاحية.

ثالثا : دفع 25 جنيه مصرى لإستخراج بطاقة إيزى باى Easy Pay.

رابعا : أن تقوم بإيداع مبلغ 100 جنيه مصرى لتفعيل بطاقة إيزى باى Easy Pay فى خلال ساعتين من الإيداع.

كيفية طلب الحصول على بطاقة إيزى باى؟

للحصول على بطاقة إيزى باى Easy Pay لابد من الذهاب بنفسك إلى مكتب البريد والتحدث إلى موظف خدمة العملاء المختص ببطاقات إيزى باى وتقديم بطاقتك الشخصية ودفع مبلغ 25 جنيه مصرى مصاريف استخراج بطاقة إيزى باى وكذلك تقديم عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومى

وبعد الإنتهاء من إعطائه تلك البيانات, عليك الإتصال بالخط الساخن لخدمة عملاء البريد المصرى ورقمه 16789 لتفعيل البطاقة إلكترونيا.

وبعد تفعيل بطاقة إيزى باى من خلال الإتصال بالخط الساخن, اذهب إلى نفس الموظف المختص ببطاقات إيزى باى و اطلب منه إيداع مبلغ 100 جنيه مصرى وهو أقل مبلغ للإيداع.

الحصول على الرقم السرى لبطاقة إيزى باى Easy Pay

بمجرد إنتهاء الموظف المختص ببطاقات إيزى باى من كتابة طلب الحصول على بطاقة إيزى باى, سوف يعطيك مظروف بداخله البطاقة وسوف تجد فى الورقة المرفقة مع البطاقة مربع باللون الأسود. انزع الغطاء البلاستيك من على هذا الغطء وستجد الرقم السرى الخاص ببطاقة إيزى باى.

حدود السحب من بطاقة إيزى باى Easy Pay

أقصى حد للسحب النقدى فى اليوم عن طريق ماكينات الصرف ATM هو 5000 جنيه مصرى ومن أى مكتب بريد 35000 جنيه مصرى.

بطاقة إيزى باى Easy Pay هى بطاقة تصدرها هيئة البريد المصرية والبطاقة صالحة لمدة 5 سنوات ميلادية. كذلك يمكنك تحميل التطبيق الخاص بها من خلال جوجل بلاى.