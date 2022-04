شرح إضافة Magic Action For YouTube من إضافات جوجل كروم وبميزات تجعل اليوتيوب أكثر روعة

بعد أن زاد عدد مستخدمي يوتيوب وأصبح يمتلك ملايين المستخدمين حول العالم، زادت أيضًا حاجة المستخدمين إلى التطور المستمر في مميزات التطبيق لتواكب التطور المستمر في شتى الأمور وتسهل عليهم الاستخدام اليومي للتطبيق، وبخاصة أصحاب القنوات على اليوتيوب الذين يبحثون باستمرار عن جميع المزايا والإضافات الجديدة التي تسهل عليهم التعامل مع التطبيق وتيسير العديد من المهام المتعلقة بمحتواهم من فيديوهات على اليوتيوب.

تأتي إضافة Magic Action For YouTube من أقوى الإضافات التي أعدت لتسهيل العديد من المهام المتعلقة بفيديوهات اليوتيوب، بحيث وصفت بأنها ثورة في تجربة اليوتيوب بفضل ما تقدمه من دقة متناهية في مشاهدة الفيديوهات عبر اليوتيوب مع سرعة عالية في الأداء والتصفح عبر اليوتيوب ووضع السينما في مشاهدة الفيديوهات، هذا ما جعلها الأفضل والأكثر إقبالًا من قبل العديد من المستخدمين مع توافر الوضع الليلي المميز والتحكم في الصوت من خلال الماوس وغيرها من المزايا الرائعة.

مميزات إضافة Magic Action For YouTube

• تمنحك الإضافة تشغيل لجميع الفيديوهات في يوتيوب وبسرعة عالية جدًا دون انقطاع مع جودة عالية لجميع الفيديوهات.

• القدرة على تشغيل وضع السينما أثناء مشاهدة الفيديوهات مع القدرة على إيقاف الإعلانات التي قد تزعجك أثناء مشاهدة الفيديوهات.

• توفر لك الإضافة إمكانية التقاط الصور التي ترغبها من الفيديوهات أثناء المشاهدة مع التعديل عليها في الألوان والجودة المرغوبة والتمكن من حفظها بصيغة JPEG و PNG.

• التمكن من إعادة تشغيل الفيديوهات وبصورة تلقائية.

• الإضافة متاحة للعديد من المتصفحات المختلفة مثل جوجل كروم و فاير فوكس وليس فقط لليوتيوب.

• تمنحك الإضافة إمكانية إخفاء لعناصر صفحة اليوتيوب كالتعليقات الغير مرغوب فيها أو حتى الفيديوهات الجانبية المزعجة.

• التحكم في تشغيل الأوضاع المختلفة في الفيديوهات سواء الوضع النهاري أو الوضع الليلي من خلال الخاصية المحددة لذلك داخل الإضافة وهي Enable Day / Night feature.

• القدرة أيضًا على مشاهدة جميع فيديوهات يوتيوب من خلال خاصية Flash وإذا كان لديك مشكلة في تلك الخاصية يمكنك استبدالها بخاصية HTML5.

• التحكم في صوت الفيديوهات من خلال الماوس لرفع وخفض الصوت.

كيفية تشغيل إضافة Magic Action For YouTube

• لكي تتمكن من الحصول على تلك الإضافة عليك في البداية فتح الموقع الخاص بها Magic Actions My way to watch من خلال البحث عنه في متصفح جوجل.

• بعد فتح الموقع سيتطلب منك تحديد نوع المتصفح الذي ترغب في تحميل الإضافة إليه من خلال الثلاث أيقونات المتاحة أمامك.

• بعد تحديد نوع المتصفح سواء جوجل كروم أو فاير فوكس أو غيرهم من المتصفحات سيتم بعدها مباشرة تحميل الإضافة إلى متصفحك الخاص بعد قيامك بتحديد نوع الإضافة.

• فور قيامك بفتح الفيديوهات عبر اليوتيوب ستجد الإضافة محملة والتي يمكنك استخدامها في الحصول على مزاياها المتنوعة في مشاهدة الفيديوهات.