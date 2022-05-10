ثلاثة طرق للحصول على شدات ببجي مجانا

يبحث الكثير من اللاعبين المحترفين في لعبة pubg على طريقة تمكنهم من الحصول على شدات ببجي مجانا، وذلك بعد أن أصبحت اللعبة من أقوى الألعاب القتالية المعروفة في الوقت الراهن وزيادة عدد لاعبيها ومحترفيها، وأكثر ما يجعل لاعبي ببجي في تزايد مستمر يومًا بعد يوم هو روح التشويق والإثارة التي تزيد من حماسة اللاعبين حول اللعبة ولكي يتمكن الاعبين من الوصول إلى مراحل متقدمة في اللعبة عليهم الحصول على الشدات التي تمكنهم من شراء الأسلحة والملابس والجلود وهذا كل ما يسعى إليه جميع اللاعبين داخل اللعبة وسوف نوضح أبرز طرق كسب شدات ببجي مجانا للمزيد من الإثارة والحماسة.

شدات ببجي مجانا

بكون شدات ببجي هي العملة الرئيسية داخل اللعبة والتي من خلالها يتمكن الجميع من شراء الأسلحة والجلود والملابس المختلفة سنوضح طريقة يمكن لأي لاعب من خلالها كسب شدات ببجي مجانا من خلال استخدام تطبيق pop star magic المتاح لدى متجر بلاي والذي فور قيامك بتحميله ستتمكن من الحصول على هذه الشدات وبصورة مجانية تمامًا، ما عليك سوى تحميل التطبيق والقيام بفتحه ومن ثم الضغط على تبويب دعوة داخل التطبيق والقيام بإدخال كود RGDUC4C لتتمكن من الحصول وبصورة مباشرة على 1200 عملة أو أكثر مجانا والتي من السهل تحويلها إلى بطاقات جوجل بلاي التي يمكنك بيعها وشراء شدات ببجي في المقابل وبصورة سلسة جدًا وبعيدًا عن مواقع متجر بيع حسابات ببجي.

شدات_ببجي مجانا عن طريق الايدي

من الممكن استخدام موقع pubg midasbuy لكي تتمكن من الحصول على شدات ببجي مجانا من خلال هذه الخطوات:

عليك في البداية البحث عن الموقع الخاص ب pubg midasbuy عبر أي متصفح.

قم بعدها بتحديد الدولة التابع لها ومن ثم الضغط على تبويب انطلق.

عليك أيضًا القيام بتحديد عملة UC” Unknown Cash”.

قم بعدها بإدخال ID الخاص بك والمعروف باسم عرف اللاعب.

عليك بعها القيام بتحديد طريقة الدفع التي ترغبها سواء عن طريق البطاقة الإتمانية أو حتى من خلال رصيد الهاتف.

قم بعدها بتحديد عدد العملات التي ترغب فيها.

عليك بعدها القيام بالنقر على تبويب ادفع الآن ومن ثم إكمال عملية الدفع من خلال إكمال البيانات المطلوبة منك.

فور إنهاءك لتلك الخطوات ستتمكن وبكل سهوولة من شحن شدات ببجي مجانا من خلال الأيدي.

شدات_ببجي مجانا للاندرويد

من المتاح أيضًا إمكانية شحن العديد من الشدات من خلال جهازك الأندرويد وبدون رقم الهاتف من خلال استخدام موقع pubgmena، والذي يعتبر من أسهل وأفضل المواقع التي تمكنك من الحصول على شدات ببجي مجانا والتي من الممكن أن يصل عددها إلى 6600 وذلك بصورة مضمونة وحقيقية جدًا فور قيام أي لاعب من لاعبي ببجي بزيارة هذا الموقع ومن ثم استخدامه واتباع بعض الخطوات البسيطة لكسب شدات ببجي مجانا وبدون دفع أي مقابل مادي.