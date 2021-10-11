شحن نقاط فيبوكس فورت نايت V-BUCKS مجانًا ومدفوع.. واسترداد الهدايا

ازدادت عمليات البحث بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بين ملايين اللاعبين عن كيفية شحن نقاط فورت نايت، في أعقاب التحديث االأخير الذي تضمن العديد من المزايا والإضافات الرائعة والقوية، التي تتطلب توافر نقود V-Bucks، من أجل استخدامها في شراء الأزياء والفؤوس والأغلفة والرقصات وبطاقات المعركة، لذا يمكن الحصول على تلك النقاط من خلال شراء أو الشحن من المتاجر والمواقع الرسمية مقابل النقود والخصم من بطاقات الدفع الإلكتروني، أو الحصول عليها مجانًا عبر المشاركة في المسابقات والأحداث الاستثنائية داخل اللعبة التي توفر الهدايا والمكافآت.

شحن نقاط فورت نايت

ويمكنك شحن نقاط فورت نايت من خلال الموقع الرسمي للعبة في إيبك جيمز، مع الأخذ في الاعتبار أنك لن تتمكن من نقل نقود V-Bucks من حساب إلى آخر، بينما يمكنك استرداد الهدايا التي سنوضحها لكم بالتفاصيل خلال السطور التالية في حالة دخولها محفظتك، بينما لن تتمكن من استردادها في حالة إنفاقها على هدايا لأصدقائك، وستكون تلك النقاط مرتبطة للصرف حسب الأجهزة المرتبطة سواء PlayStation أو Switch أو أي أجهزة أخرى، وفي حالة الشراء يكون من خلال بطاقتك الإلكترونية للدولة التي تتواجد فيها، ولا يمكنها الشراء من دولة أخرى.

استرداد هدايا V-BUCKS

يمكنك استرداد البطاقات المُشتراة من متاجر البيع بالتجزئة، أو استرداد هدايا V-BUCKS من خلال الموقع الرسمي باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر حسابك في Epic Games.

إو إنشاء حساب جديد في حالة عدم وجود حساب لك.

لابد من اللعب المسبق حتى تتمكن من استرداد النقاط.

ابدأ بالبحث عن نقود اللعبة.

ثم قم بتسجيل الكود الساري الخاصة بك.

سيتم شحن رصيدك فوق الضغط على موافق.

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جدير بالذكر أن لعبة فورتنايت انتهت فعليًا من طرح جميع إضافات الفصل الثاني من الموسم الثامن الأكثر إثارة وتشويقًا، والتي بدأت أحداثه سريعًا بمشاركة ملايين اللاعبين من جميع أنحاء العالم.