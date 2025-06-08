شحن لاسلكي أسرع بثلاثة أضعاف.. آبل تستعد لإطلاق شواحن تصل إلى 45 واط بمعيار Qi 2.2

كشفت تسريبات جديدة عن نية شركة آبل اعتماد الجيل الأحدث من معيار الشحن اللاسلكي “Qi 2.2” في تحديث مرتقب لشواحن MagSafe، في خطوة تمثل قفزة كبيرة في سرعة وكفاءة الشحن اللاسلكي لأجهزتها المحمولة.

ووفقًا لوثائق تنظيمية مسربة من هيئة الاتصالات الوطنية في تايوان (NCC)، تستعد آبل لإطلاق طرازين جديدين من شواحن MagSafe اللاسلكية يحملان الأرقام “A3502” و”A3503″، ويدعم كلا الطرازين معيار Qi 2.2 المحسن، الذي يوفر قدرة شحن تصل إلى 45 واط، أي ما يقارب ضعف قدرة الشحن الحالية البالغة 25 واط، وثلاثة أضعاف قدرة شحن معيار Qi 2 المستخدم حاليًا والمحدد بـ15 واط.

Apple готовит новое поколение шайбы MagSafe с поддержкой Qi 2.2. Согласно данным тайваньского регулятора NCC, новые модели MagSafe будут поддерживать стандарт Qi 2.2 и обеспечивать мощность до 45 Вт при подключении через USB-C — заметное увеличение по сравнению с 15 Вт в… pic.twitter.com/M7uPu6eS04 — BIG GEEK (@biggeekru) June 5, 2025

وستأتي الشواحن الجديدة بتصميمها التقليدي المألوف، الذي يتميز بقرص أبيض وكابل منسوج، ولكن مع تحسينات كبيرة على المكونات الداخلية لتعزيز كفاءة الشحن وزيادة سرعته، كما ستوفر الشركة خيارات متنوعة لطول الكابل، بما يلبي احتياجات المستخدمين المختلفة.

كما تشير التسريبات إلى أن الشواحن الجديدة ستكون متوافقة مع أجهزة iPhone بدءًا من طراز 11 وحتى طراز 16، إلا أن أقصى استفادة من معيار Qi 2.2 ستكون حصرية لهواتف iPhone 17 القادمة، التي ستدعم المعيار الجديد رسميًا لتصل إلى سرعة شحن تبلغ 45 واط.

ومن المتوقع أن تعلن آبل رسميًا عن شواحن MagSafe الجديدة خلال حدثها المرتقب في سبتمبر 2025، الذي سيشهد أيضًا الكشف عن سلسلة هواتف iPhone 17.