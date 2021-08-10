خطوات شحن شدات ببجي موبايل: آلاف PUBG MOBILE UC موقع midasbuy الرسمي

ما زالت لعبة ببجي موبايل من اكثر الالعاب شهرة وزيادة مستخدميها يوم بعد يوم في أنحاء العالم، ويبحثون عن كيفية شحن شدات ببجي موبايل الآن، والأمر بسيط للغاية، حيث نقدم لكم في موقع نجوم مصرية طريقة آمنة لشحن شدات ببجي والحصول على آلاف الشدات من موقع midasbuy الرسمي، حيث يعرض الموقع كيفية شراء الشدات وأسعارها، وكذلك طريقة استرداد الهدايا من الدخول على حسابك أو التسديل لعرض استرداد المكافآت.

شحن شدات ببجي موبايل

لمحبي الألعاب فإن لعبة ماين كرافت من الالعاب التعليمية الشيقة، وقد بلغت عمليات تثبيت لعبة PUBG MOBILE إلى نحو 500 مليون عملية على الجوال من خلال متجر التطبيقات، حيث تقوم اللعبة بتحديثات شهرية، ومن خلال آخر إصدار 1.5 والذي تم تحديثه بتاريخ 8 يوليو 2021، يحتوي على مزايا وهي:

تم تخفيض المستوى الأقصى من 100 إلى 50

كما خُفض سعر 600uc إلى عدد 360uc

عند تشغيل RP M لأول مرة تحصل على 60UC

خطوات شحن شدات ببجي موبايل

لكي تشتري شدات ببجي فأنت في حاجة إلى الدخول من متصفح البحث على موقع midasbuy، وهو موقع اللعبة الرسمي وآمن، حيث منه تحتاج إلى الدخول بمعرف اللاعب، واختيار الدولة التابع لها، وإليكم التفاصيل بالخطوات:

بعد دخول midasbuy ستجد أيقونة في الأعلى تسجيل الدخول، أو إنشاء حساب

تقوم بإنشاء حساب، ثم تدخل بيانات البريد الإلكتروني، وكلمة المرور.

أصبحت الآن مسجل بالموقع، وطبعا تختار البلد التابع لها.

في الشريط العلوي بها عبارة (شراء)

يتم الضغط على تلك الأيقونة، ستحولك إلى صفحة أخرى

يتطلب منك تعبئة معرف اللاعب

وبعد ذلك تختار طريقة الدفع المناسبة

ثم اختيار عدد الشدات المطلوبة، وفق الأسعار المحددة

وستجد في النهاية أيقونه أدفع الآن، تضغط عليها وبذلك حصلت في اللعبة على الشدات المطلوبة.

آخر تحديث ببجي موبايل الأخير

تقوم لعبة ببجي بتحديثات شهرية منذ إطلاق اللعبة عام 2017، وحازت على ملايين اللاعبين، حيث أنها من العاب الفيديو القتالية، ومن الالعاب الجماعية التي يصل عدد لاعبيها لنحو 100 لاعب.

وسواء كنت منفردا أو في فريق فإن هدفك هو كيف تكون الناجي، وتسمح اللعبة بفريق مكون من اثنين أو اربع لاعبين،هدفك النجاة وقتال الأعداء باستخدام احدث الأسلحة التي يتم تصميمها في اللعبة وتحديثها باستمرار، حيث أن اللعبة تشبه الواقع، وهذا الإصدار الأخير يتطلب لأجهزة الأندرويد إصدار 5.1.1، ومساحة ذاكرة لا تقل عن 2 جيجابايت.