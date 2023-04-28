تقنية

كيفية الحصول على شدات ببجي من حدث عيد الفطر الذي سينتهي خلال ساعات

محمود المصري

طرحت لعبة pubg حدث جديد يتعلق بعيد الفطر ويُمكنكم منه شحن شدات ببجي من خلال إنجاز بعض المهام، وقد بدأ هذا الحدث يوم الثالث عشر من أبريل الجاري وسوف ينتهي يوم التاسع والعشرون مع نهاية هذا اليوم، أي ما زال أمامنا فرصة لكي نقوم بتجميع الميداليات والتي يُمكننا استبدالها بالعملات وهي الشدات، حيث في البداية سوف تدخلون على الفعاليات وسوف تلاحظون أن هناك فعالية بازار رمضان وهي التي تحتوي على حدث عيد الفطر الذي سوف تقومون بتجميع شدات ببجي منه.

كيفية الحصول على شدات ببجي من حدث عيد الفطر الذي سينتهي خلال ساعات

تفاصيل فعالية عيد الفطر في ببجي

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بعد الدخول إلى فعالية بازار رمضان سوف تٌلاحظون وجود حدث عيد الفطر أسفل يسار واجهة الفعالية وسوف نوضحها لكم في الصورة التالية، وبالضغط عليها سوف تلاحظ ظهور واجهة أخرى تحتوي على ثلاثة أمور من المفترض قيامك بها وهي المهام اليومية وكذلك زيارة الأصدقاء وطبق اليوم، وكلا منها سوف يمدك بالنقاط أو الميداليات التي سوف تُساعدك في الحصول على شدات ببجي مجانا وبكل سهولة.

شحن شدات ببجي

المهام اليومية مثل لعب مباريات مع الأصدقاء في الوضع الكلاسيكي واستبعاد ثمانية أعداء في ذات الوضع، وكلها مهام سهلة وبسيطة يُمكنك إنجازها بسهولة أما وبعد إتمامك لها سوف تحصل على مكونات ستُفيدك في إتمام طبق اليوم، حيث سيكون مُتاح لك طبخ ثلاثة أطباق في اليوم وسوف توضح لك لعبة ببجي الوقت المطلوب لإتمام مهمة كل طبق.

هناك كذلك زيارة الأصدقاء والتي سوف تحصل من خلالها على نقاط وتُعطي كذلك أصدقائك نقاط، سوف تُساعدك في شحن شدات ببجي، عليك الآن التوجه إلى الفعاليات في حسابك بلعبة ببجي والبدء فورًا حيث أن نهاية ذلك الحدث ستكون غدًا بنهاية اليوم.

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محمود المصري

حاصل على بكالوريوس تربية ودبلوم في القيادة التربوية أعمل صحفي إلكتروني منذ 8 سنوات تقريباً عملت خلالها في أكثر من موقع إخباري وأقوم بتغطية الأخبار والأحداث السياسية والرياضية على مستوى مصر والعالم العربي كما أهتم بكتابة التقارير عن كل ما يهم المواطن العربي حتى يُصبح ملماً بكافة ما يدور حوله في وطنه من أحداث.

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