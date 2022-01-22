جديد شحن شدات ببجي والحصول على آلاف الـ UC مجانًا وبرقم ID

تحديث جديد منتظر من لعبة ببجي موبايل يتعطل معه سيرفرات اللعبة لبضع ساعات أو أقل، يحمل العديد من الميزات الرائعة والإضافات القوية، وقد يشهد عودة الأبراج المائلة مرة أخرة إلى الخريطة، بخلاف إجراء عدد من التحسينات على المؤثرات والتقنيات والأدوات والأزرار وغيرها، كما سيتم توسيع قاعدة الحصول على الهدايا والجوائز والشدات المجانية في حالة الوصول للمستويات الأعلى والنهائية في المسابقات والأحداث الاستثنائية التي يتم إطلاقها من الحين للآخر، من أجل استخدامها في شراء تلك الأدوات والأسلحة بكامل ذخائرها.

حدث الميزة المفضلة

أما عن حدث الأسبوع من لعبة ببجي موبايل فيتعلق بالميزة المفضلة ما بعد الصدمة وتخطي المراحل الصعبة والمستويات المتقدمة، حيث يتم وضعه أمام 4 اختيارات مختلفة تُمكنك من الوصول إلى الهدف بنجاح، من بينها التزود بحبل الانزلاق أثناء الهبوط في أفضل الأماكن وبعيدًا عن مناطق الخطر والقتل، أو الحصول على نظارات اللعبة الرائعة التي تقربك وتسهل عليك عمليات القنص أثناء التصويب بالأسلحة التي تمتلكها، أو فرصة التعامل بشكل مثالي مع الأسلحة المتطورة التي يتم إضافتها للمرة الأولى.

وأخيرًا ميزة استدعاء أصدقائك لمساعدتك في مرحلة الخطر.

شحن شدات ببجي

كما يُمكنك الحصول على شدات ببجي بشكل مجانًا من خلال الجوائز والهدايا التي تحصل عليها أثناء المشاركة في الأحداث والمسابقات، كذلك من خلال مشاركة قنوات مشاهير اللعبة في اليوتيوب، أو من خلال استرداد أكواد اللعبة عبر الموقع الرسمي، أو الحصول عليها من خلال بعض التطبيقات المساعدة التي تتوفر على المنصات المختلفة.

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كما يُمكنك شحن الشدات بشكل مدفوع مقابل الخصم من بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بك بشكل آمن ومضمون، وذلك بعد تسجيل الدخول عبر موقع شحن اللعبة midasbuy، ثم تسجيل رقم الآي دي الخاص بمعرف اللاعب في الخانة المخصصة له، ثم اختيار عدد الشدات التي تريد الحصول عليها، ثم تسجيل رقم بطاقة الدفع الإلكتروني ثم موافق.