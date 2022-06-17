أسرع طرق شحن شدات ببجي مجانًا ومدفوع 2022 pubg uc

يُمكنك الآن شحن شدات ببجي مجانًا والحصول على كافة المميزات التي تقدمها لعبة pubg mobile، وهو ما يُساعدك بشكل مباشر بالفوز على الأعداء، والحصول على الأسلحة والمهام والعناصر الجديدة والرائعة، حيث يوجد العديد من الطرق التي يستطيع اللاعب من خلالها الحصول على شدات مجانية، ومنها شحن رصيد الجوال أو من خلال ID وهذا ما سوف نتعرف عليه اليوم.

شحن شدات ببجي مجانًا

لكل من يبحث عن شحن شدات ببجي مجانًا يمكنك الحصول عليها من خلال هذه الطريقة:

الدخول على تطبيق جوجل بلاي للاندرويد.

الإدخال في شريط البحث “تطبيق Google Opinion Rewards” أو الضغط هنا.

وهنا تبدأ في إجراء الاستطلاعات المتنوعة.

وعند الاستمرار في الاستطلاعات سوف يعطيك التطبيق شحن شدات ببجي مجانًا.

انتقل إلى PUBG من على الهاتف.

ثم انتقل إلى علامة التبويب UC Purchasees.

اختر رصيد جوجل بلاي لدفع مبلغ شدات واتبع التعليمات.

شحن شدات ببجي عن طريق ID

الدخول على الموقع الرسمي ميداس باي midasbuy. ثم اختيار لعبة ببجي موبايل. ثم انتقال إلى صفحة شحن شدات. ثم كتابة رقم ID الخاص بحساب اللاعب.

مع العلم أن الموقع يقدم الموقع مجموعة متنوعة من خيارات الشحن، سواء كانت حزمة جاهزة أو اختيار اللاعب نفسه عدد الشدات التي يرغب به، وبعد اختيار العدد أو الحزمة التي يرغب اللاعب في شرائها، يمكن السداد بأي طريقة سهلة له ومتاحة على الموقع.

شحن شدات ببجي عن طريق الرصيد

الدخول على الموقع الرسمي لشدات ببجي.

ثم الضغط على لعبة ببجي من خلال الصفحة الرئيسية.

ثم تحديد فئة الشدات التي تريد شرائها، وإدخال كود ID.

ثم الضغط على “حسنٍا”.

ثم تحديد اختيار “Pay By Mobile” من وسائل الدفع الموجودة بالموقع.

ثم اختيار العدد الذي ترغب به من الشدات، ثم الضغط “ادفع الآن”.

ثم استكمال باقي التعليمات حتى تتمكن من إتمام الدفع واستلام الشدات من خلال الإيميل الخاص باللعبة.

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