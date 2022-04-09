شحن جواهر فري فاير مجانًا عبر أكواد جديدة غير مستعملة
ننشر لكم تشكيلة جديدة من أكواد فري فاير التي يُمكن تجربتها واستخدامها من أجل الحصول على جواهر اللعبة مجانًا، وفي حالة الحصول على الهدايا، يُمكن استخدامها على الفور في شراء العناصر والمهام الأساسية داخل بيئة اللعب بخطوات بسيطة وسهلة ومباشرة، ومن بين الأدوات التي يُمكن الحصول عليها مقابل الجواهر، الأسلحة الجديدة الحصرية والمتنوعة ومتعددة المهام، والفؤوس بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى الملابس والحزم والسكنات وغيرها.
أكواد فري فاير جديدة
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خطوات استرداد الأكواد
- يجب في البداية الحصول على الكود الذي سيتم تسجيله.
- يجب أن يكون الكود مكون من 12 من الأرقام والحروف وساري الصَّلاحِيَة.
- ثم بعد ذلك فتح الموقع الرسمي Garena Free Fire Rewards
- ثم اختر طريقة تسجيل الدخول مثل اللعبة على موقع استبدال المكافآت.
- ربط حسابك باللعبة عبر Facebook أو VK أو Google
- ثم الضغط الخِيار الملون باللون البرتقالي CONFIRM.
مع الأخذ في الاعتبار أن موقع استرداد أكواد لعبة فري فاير توفر الجواهر مجانًا، وفور تسجيل الكود الذي ينطبق عليه المواصفات في الخانة المخصصة له، وإذا كان رمزك صحيحًا وساريًا للصلاحية، فسيتم عرض الرسالة التالية على الشاشة: تهانينا، أي تم الشحن بنجاح في غضون دقائق قليلة ستصل حسابك، وفي إذا تأخرت الجائزة، فيُمكنك التواصل مع حساب الدعم.