شحن جواهر فري فاير مجانًا عبر أكواد جديدة غير مستعملة

ننشر لكم تشكيلة جديدة من أكواد فري فاير التي يُمكن تجربتها واستخدامها من أجل الحصول على جواهر اللعبة مجانًا، وفي حالة الحصول على الهدايا، يُمكن استخدامها على الفور في شراء العناصر والمهام الأساسية داخل بيئة اللعب بخطوات بسيطة وسهلة ومباشرة، ومن بين الأدوات التي يُمكن الحصول عليها مقابل الجواهر، الأسلحة الجديدة الحصرية والمتنوعة ومتعددة المهام، والفؤوس بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى الملابس والحزم والسكنات وغيرها.

أكواد فري فاير جديدة

F5J4-I85R-7F6Y

T2EJ-K456-78LI

FJH9-8GF7-D6S5

FR1F-G27E-UF76

FGHJ-4IAQ-HNJ2

KI38-E7RF-6TRF

XS8G-EHJR-5TYO

HB8V-76CX-5SR8

FEG4-B5N6-KY7I

8BV7-C6X5-SR7F

E4G5-HJ6K-YIH8 V7C6-XS5A-TQR4

1E2D-F3GE-HFIV

87YC-HDJR-5O69

DDFRTY1616POUYT

FFGYBGFDAPQO

MJTFAER8UOP16

SDAWR88YO16UB

NHKJU88TREQW

MHOP8YTRZACD

BHPOU81616NHDF

ADERT8BHKPOU

FFGTYUO16POKH BBHUQWPO1616UY

F2QA SFGY T5GH

F8IK NBVF R55T

F34R FGBN MKLO

F9IK MNBV CDER

F1QS DFGY 657U

F7UJ MNBV CDER

FHYT 543E WSXC

F8IK MNBV CXSW

F3E4 RTGB NMKI F2QA ZXCV BHNM

F8IK MNBV CDSE

F34E RFGB HNML

F0OLKJHB GFDE

F9IK JNBV FDER

خطوات استرداد الأكواد

يجب في البداية الحصول على الكود الذي سيتم تسجيله. يجب أن يكون الكود مكون من 12 من الأرقام والحروف وساري الصَّلاحِيَة. ثم بعد ذلك فتح الموقع الرسمي Garena Free Fire Rewards ثم اختر طريقة تسجيل الدخول مثل اللعبة على موقع استبدال المكافآت. ربط حسابك باللعبة عبر Facebook أو VK أو Google ثم الضغط الخِيار الملون باللون البرتقالي CONFIRM.

مع الأخذ في الاعتبار أن موقع استرداد أكواد لعبة فري فاير توفر الجواهر مجانًا، وفور تسجيل الكود الذي ينطبق عليه المواصفات في الخانة المخصصة له، وإذا كان رمزك صحيحًا وساريًا للصلاحية، فسيتم عرض الرسالة التالية على الشاشة: تهانينا، أي تم الشحن بنجاح في غضون دقائق قليلة ستصل حسابك، وفي إذا تأخرت الجائزة، فيُمكنك التواصل مع حساب الدعم.