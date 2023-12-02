شبيه Galaxy S23| هاتف Meizu 21 يغزو الأسواق وينافس هواتف آيفون وسامسونج بكاميرا 200 ميجا بيكسل ومعالج ممتاز

قامت الشركة الصينية Meizu بإطلاق أحدث هواتفها الذكية والمعروف باسم Meizu 21، وحقق هذه الهاتف مبيعات هائلة، نظراً لإمكانياته الجبّارة وسعره المتواضع، كما يتميز هاتف Meizu 21 بتصميمه المشابه لهواتف آيفون، وإعدادات كاميراته تشبه الإعدادات المتواجدة بهواتف سامسونج جلاكسي إس 23.

ويعد هاتف Meizu 21 منافساً جديداً في عالم الأندرويد نظراً لمواصفاته الفائقة وسعره الزهيد، وفيما يلي ننشر لمتابعينا في موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات الهاتف والتي جاءت وفق ما يلي.

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الشاشة جاءت من نوع AMOLED. مقياس 6.55 بوصة. الدقة 1080 × 2340 بيكسل. معدل التحديث متغير من 1-120 هرتز. يدعم هاتف Meizu 21 تقنية HDR10+. معدل السطوع 1100 شمعة | م تقريباً بالوضع التلقائي. أما أبعاد الهاتف فكانت 156.7 × 75.3 × 7.9 ملم. الوزن 198 جراما.

إعدادات الكاميرا

جاء هاتف بكاميرات ثلاثية في جزيرة تشبه الموجودة في هواتف سامسونج Galaxy S23.

دقة الكاميرا الرئيسية 200 ميجا بيكسل.

الكاميرا الثانية ultrawide دقتها 13 ميجا بيكسل.

الكاميرا الثالثة بدقة 5 ميجا بيكسل.

كاميرا السيلفي الأمامية دقتها 32 ميجا بيكسل.

المعالج والذواكر لهاتف Meizu 21

نوع المعالج Snapdragon 8 Gen 3،.

دقة تصنيع 4 نانومتر.

الشركة المصنعة كوالكوم الأمريكية.

ذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 جيجابايت.

ذاكرة داخلية مدمجة بسعة 256 أو 512 جيجا بايت.

نوع الذاكرة الداخلية UFS 4.0 وغير قابلة للتوسعة.

البطارية ونظام التشغيل