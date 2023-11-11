تقنية

شبيه آيفون لمحدودي الدخل.. انفنكس تطلق هاتف Infinix Smart 8

محمود تركي

تعطيك هواتف آيفون الإحساس بالفخامة أثناء مسكها في اليد، ولهذا السبب يتمنى الكثير من الناس شراء هاتف من هواتف آيفون، ولكن ارتفاع تكلفة هواتف آيفون يمنعهم عن ذلك، ولذلك اتجهت العديد من الشركات لتصنيع هواتف مشابهة لتصميم هواتف الآيفون وبسعر أقل، مثل هاتف Infinix Smart 8 الجديد من شركة انفنكس الصينية، وفي هذا الموضوع سنوضح لكم سعر ومواصفات هذا الهاتف.

هاتف انفنكس سمارت 8_ مصدر الصورة اليوتيوب

الأبعاد

  • الطول: 163.7 مم.
  • العرض: 75.6 مم.
  • السُمك: 8.6 مم.
  • خامات تصنيع الظهر والإطار: من البلاستيك.
هاتف انفنكس سمارت 8_ مصدر الصورة موقع Gizchina

مواصفات الشاشة

  • النوع: IPS LCD.
  • الحجم: 6.6 بوصة.
  • معدل التحديث: 90 هيرتز.
  • دقة الشاشة: 1612×720 بيكسل.
  • درجة السطوع: 500 شمعة.
ألوان هاتف Infinix Smart 8_ مصدر الصورة موقع Gizchina

العتاد

  • اسم المعالج: Unisoc T606.
  • دقة التصنيع: 12 نانومتر.
  • عدد الأنوية: ثماني النواة.
  • معالج الرسوميات: Mali-G57 MP1.
مواصفات هاتف Infinix Smart 8_ مصدر الصورة موقع Gizchina

ذاكرة التخزين

  • الذاكرة الداخلية: 128 جيجابايت.
  • الرام: 4 جيجا رام.
  • الذاكرة الخارجية: يدعم تركيب بطاقة Micro SD.
هاتف انفنكس سمارت 8_ مصدر الصورة موقع yugatech

نظام التشغيل

  • نظام التشغيل: أندرويد 13.
  • واجهة المستخدم: XOS 13.

الكاميرا الخلفية

  • عدد الكاميرات: كاميرا ثنائية.
  • دقة الكاميرا الأولى (الكاميرا الرئيسية): 13 ميجابيكسل، فتحة العدسة F/1.8.
  • دقة الكاميرا الثانية (عزل الخلفية): 0.3 ميجابيكسل.
  • التقريب: تقريب رقمي.
  • الفيديو: بدقة 1080P FHD.
  • الفلاش: يدعم.
  • نوع الفلاش: دائري.
هاتف انفنكس سمارت 8_ مصدر الصورة موقع yugatech

كاميرا السيلفي

  • دقة الكاميرا: 8 ميجابيكسل.
  • الفيديو: بدقة 720P HD.
  • الفلاش: يدعم.

الشحن والبطارية

  • سعة البطارية: 5000 مللي أمبير.
  • النوع: ليثيوم بوليمر.
  • القابلية للإزالة: غير قابلة للإزالة.
  • الشحن السريع: لا يدعم.
هاتف Infinix Smart 8_ مصدر الصورة موقع بتوقيت لبنان

السعر

  • السعر العالمي: 105 دولار.
  • السعر في مصر: حوالي 4000 جنيه.
  • السعر في السعودية: حوالي 395 ريال.
  • السعر في الإمارات: حوالي 385 درهم.

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عن الكاتب:
محمود تركي

طالب مصري أدرس الآن بكلية الأعمال بجامعة المنوفية
أبلغ من العمر 21 عامًا وأتحدث اللغة العربية والإنجليزية
أفضل كتابة الأخبار الخليجية والمصرية خاصة الأخبار الاقتصادية
وأتابع الأخبار المهمة أول بأول


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تعليق 1
  1. غير معروف يقول

    فتح. تيكتوك

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