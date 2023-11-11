شبيه آيفون لمحدودي الدخل.. انفنكس تطلق هاتف Infinix Smart 8

تعطيك هواتف آيفون الإحساس بالفخامة أثناء مسكها في اليد، ولهذا السبب يتمنى الكثير من الناس شراء هاتف من هواتف آيفون، ولكن ارتفاع تكلفة هواتف آيفون يمنعهم عن ذلك، ولذلك اتجهت العديد من الشركات لتصنيع هواتف مشابهة لتصميم هواتف الآيفون وبسعر أقل، مثل هاتف Infinix Smart 8 الجديد من شركة انفنكس الصينية، وفي هذا الموضوع سنوضح لكم سعر ومواصفات هذا الهاتف.

هاتف انفنكس سمارت 8_ مصدر الصورة اليوتيوب

الأبعاد

الطول: 163.7 مم.

العرض: 75.6 مم.

السُمك: 8.6 مم.

خامات تصنيع الظهر والإطار: من البلاستيك.

مواصفات الشاشة

النوع: IPS LCD.

الحجم: 6.6 بوصة.

معدل التحديث: 90 هيرتز.

دقة الشاشة: 1612×720 بيكسل.

درجة السطوع: 500 شمعة.

العتاد

اسم المعالج: Unisoc T606.

دقة التصنيع: 12 نانومتر.

عدد الأنوية: ثماني النواة.

معالج الرسوميات: Mali-G57 MP1.

ذاكرة التخزين

الذاكرة الداخلية: 128 جيجابايت.

الرام: 4 جيجا رام.

الذاكرة الخارجية: يدعم تركيب بطاقة Micro SD.

نظام التشغيل

نظام التشغيل: أندرويد 13.

واجهة المستخدم: XOS 13.

الكاميرا الخلفية

عدد الكاميرات: كاميرا ثنائية.

دقة الكاميرا الأولى (الكاميرا الرئيسية): 13 ميجابيكسل، فتحة العدسة F/1.8.

دقة الكاميرا الثانية (عزل الخلفية): 0.3 ميجابيكسل.

التقريب: تقريب رقمي.

الفيديو: بدقة 1080P FHD.

الفلاش: يدعم.

نوع الفلاش: دائري.

كاميرا السيلفي

دقة الكاميرا: 8 ميجابيكسل.

الفيديو: بدقة 720P HD.

الفلاش: يدعم.

الشحن والبطارية

سعة البطارية: 5000 مللي أمبير.

النوع: ليثيوم بوليمر.

القابلية للإزالة: غير قابلة للإزالة.

الشحن السريع: لا يدعم.

السعر