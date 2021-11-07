أخيراً شبح سامسونج Galaxy S22 Ultra يخرج للنور للمرة الأولى في أحدث تسريبات

بدأ شبح سامسونج Galaxy S22 Ultra يخرج إلى النور لأول مرة وفق أحدث تسريبات، وهو من الفئة من العليا لسامسونج، والصور الحقيقية المسربة اليوم لهاتف سامسونج تظهر الهاتف على شكل مستطيل، وحواف الشاشة حادة نوعاً ما، كما أن فتحة الكاميرا الأمامية أعلى الشاشة.

شبح سامسونج Galaxy S22 Ultra يخرج للنور

وما يميز هاتف سامسونج جلاكسي إس 22 ألتر الشكل الخلفي للهاتف وخاصة الكاميرات، حيث لا يوجد جزيرة ولا مستطيل للكاميرات، وبه أماكن مفرغة للكاميرات، وحولها حلقات بارز نوعاً ما لحماية العدسات، وبشكل قريب من النوت، كما أن الهاتف سميك وظهر هذا جلياً من الصور المسربة حتى الآن.

كما جاءت كاميرات هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra بأربع عدسات، الرئيسية منهم بدقة 108 ميجا بيكسل، والثانية كاميرا الألترا ويد بدقة 12 ميجا بكسل والثالثة تلوفوتو 10 ميجا بيكسل والرابعة 10 ميجا بيكسل، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عنه رسمياً آخر يناير أو بداية فبراير 2022.

والكوميدي في تسريبات هاتف سامسونج أن الشركة كتبت على ظهر الجهاز ممنوع التصوير وممنوع البيع وممنوع تسريب أي معلومات عنه، إلا أن الشخص الذي سرب صور هاتف جلاكس إس 22 ألترا لم يراعي كل هذه التنبيهات، ولمعرفة مواصفات شبح سامسونج المنتظر من خلال هذا الرابط.

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