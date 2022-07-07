شاومي “Xioami” تُحدد الموعد الرسمي لإطلاق هاتف Redmi K50i

أعلنت شركة Xioami عن تحديد الموعد الرسمي لإطلاق هاتف Redmi K50i الذي سيأتي من خلال حدث سينعقد في تاريخ 20 يوليو 2022.

وأشار تقرير سابق إلى خطط Xioami لإطلاق Redmi K50i في السوق الهندية في حدث في يوليو، وأكدت الشركة رسميًا من خلال إعلان تشويقي نُشر مؤخرًا.

من ناحية أخرى، لم تقدم ريدمي تفاصيل واضحة حول مواصفات أو تصميم هذا الإصدار، لكن الإعلان التشويقي كشف عن صورة رسمية تظهر تصميم الهاتف في الخلف، وأظهرت هذه الصورة أن الهاتف سيأتي بكاميرا خلفية ثلاثية.

يأتي K50i Redmi بتصميم يحاكي هواتف Redmi Note 11T Pro و Redmi Note 11T Pro Plus التي قدمتها شاومي في كلا الهاتفين في السوق الصينية خلال شهر مايو من هذا العام، كما يأتي الهاتفان أيضًا بنفس التصميم بمواصفات بطارية مختلفة وتقنية سرعة الشحن، حيث يتضمن Note 11T Pro بطارية 5080 مللي أمبير في الساعة ويدعم تقنية الشحن السريع 67W، بينما يأتي Redmi Note 11T Pro Plus بسعة بطارية تبلغ 4400 مللي أمبير في الساعة ويدعم تقنية الشحن السريع بقوة 120 وات.

من المُتوقع أن يأتي هاتف Redmi K50i بنفس المواصفات المميزة مثل Redmi Note 11T Pro Plus، لذلك من المتوقع أن يحتوي على المواصفات التالية:

مواصفات هاتف Redmi K50i

المعالج يأتي الهاتف بشريحة معالج Dimensity 8100. الشاشة يحتوي هذا الجهاز على شاشة LCD مقاس 6.6 بوصة، وجودة شاشة FullHD +، ومعدل تحديث 144 هرتز. الكاميرا تأتي الكاميرا الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل، مع مستشعر بزاوية عريضة 8 ميجابكسل، ومستشعر 2 ميجابكسل لدعم اللقطات الكلية، ويتميز الهاتف بمستشعر بصمات الأصابع في الإطار الجانبي للهاتف، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل. البطارية يتم تشغيل هاتف Redmi K50i ببطارية 4400 ملي أمبير.