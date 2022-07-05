مقارنة بين أحدث إصدارات شاومي Xiaomi Poco F3 و Xiaomi Poco F4

تعد شركة شاومي من أشهر الشركات التي تقدم لمحبي الهواتف أفضل الإمكانيات والمواصفات التي يبحث عنها العملاء، سواء الفئة المتوسطة أو الاقتصادية أو حتى الرائدة، ومؤخرًا أتاحت إمكانية الحصول على هاتفي Xiaomi Poco F3 و Xiaomi Poco F4، بمواصفات رائعة وسعر مناسب، نوفر لكم خلال السطور التالية مقارنة بينهما، لمن يبيحث عن اقتناء أحدهما وفقًا لمتطلباته.

هاتف Xiaomi Poco F4

شاومي هاتف Poco F4 يُعد بديل إلى هاتف Redmi K40S.

مزود بمعالج كوالكوم سناب دراجون 870 ثماني النواة، ويعد أقوى نواة Kryo 585 تردد 3.2 جيجا هرتز.

دقة تصنيع المعالج 7 نانومتر والمعالج الرسومي Adreno 650.

يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل، وكاميرا خلفية بدقة 64 ميجا بكسل.

يحتوي على هاتف ميكروفون إضافي لمنع الضوضاء عند استخدام الهاتف.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني والثالث وكذلك شبكات الجيل الرابع والجيل الخامس.

يملك الهاتف شاشة نوع AMOLED نوع 6.67 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل.

بطارية بسعة 4500 مللي أمبير مع شاحن سريع 67 وات.

ذاكراة الرام 6 أو 8 جيجا بايت.

سعر الفئة الأولى 128 جيجابايت + رام 8 جيجا بايت 7200 جنيه.

سعر الفئة الأولى 128 جيجابايت + رام 8 جيجا بايت 7200 جنيه. سعر الفئة الثانية 256 جيجابايت ورام 8 جيجا بايت 8500 جنيه.

هاتف Xiaomi Poco F3

الهاتف مزود بمعالج Qualcomm Snapdragon 870 5G، باستخدام تقنية 7nm.

مع معالج رسوميات Adreno 650 المناسب لمحبي الألعاب الكبيرة والمهام اليومية.

مزود بتريد مائي Technology Plus 1.0 لحماية الهاتف من ارتفاع درجة الحرارة.

شاشة مقاس 6.67 بوصة دقة الشاشة 1080×2400 بكسل (+FHD)

يحتوي على 3 كاميرات بدقة 64 و 8 و 5 ميجابكسل وإمكانية تصوير فيديو بدقة 8K

الكاميرا الأمامية ذات دقة عالية تصل إلى 20 ميجابكسل بفتحة عدسة F / 2.2

الهاتف مدعوم بمعالج Snapdragon 888 بتقنية 5 نانومتر وهو الأقوي.

يدعم شبكة 5G ويمكن أن تصل سرعة الشبكة إلى 7.5 جيجا بايت

كما يحتوي على تقنية الشحن السريع للبطارية 33 وات.

سعر الفئة الأولى للهاتف بذاكرة 128 جيجا بايت ورام 6 جيجا بايت 8100 جنيه.

الفئة الثانية للهاتف بذاكرة 256 جيجا بايت ورام 8 جيجا بايت 9400 جنيه.

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