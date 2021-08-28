العملاق “Xiaomi Mi 11” أول هاتف من شاومي يحصل على أندرويد 12

تواصل شركة شاومي عملاق صناعة الهواتف الذكية الصينية، تحقيق نجاحها الكبير في عالم الجوالات، من خلال إطلاق عدد من الإصدارات المتنوعة، سواء من الفئة الاقتصادية أو المتوسطة أو الرائدة، حيث استطاعت من جذب مختلف الفئات من المستخدمين، لاسيما وأن هواتفها دائمًا تحمل قيمة مقابل سعر، ومؤخرًا أطلق تحديث الأقوى أندرويد 12، بحجم 4.2 جيجابايت، وبدأت النسخة التجريبية منه على هاتفها الشهير Xiaomi Mi 11، الذي يتمتع أيضًا بمواصفات رائعة وحقق طيلة الفترة الماضية نسب مبيعات كبيرة.

ترقية نظام تشغيل Xiaomi Mi 11

وأقدمت شاومي على إطلاق تحديث أندرويد 12 من أجل معالجة بعض المشكلات القائمة وتقليل المخاطر، يحتاج المستخدمون إلى نسخ بياناتهم الشخصية احتياطيا مسبقا، وتحسين النظام الأساسي، وتقليل وقت وحدة المعالجة المركزية المطلوبة لخدمات النظام الأساسية، من أجل رفع درجة استجابة سلسة وسريعة، بالإضافة إلى حماية الأجهزة من التطبيقات التي تصل إلى بيانات المستخدمين.

ضوابط تفعيل التحديث الجديد

يستغرق هذا التحديث وقتا طويلاً للبدء والتحميل.

له تأثير مباشر على استهلاك البطارية ورفع درجة حرارتها.

يجلب تغييرات كبيرة في المظهر الرئيسي لواجهة المستخدم.

تفعيل لغة التصميم الجديدة الـ Material You.

إمكانية استخدام استخراج الألوان لاختيار خلفيات الهواتف الخاصة.

يمكن تطبيق الألوان على شريط الإشعارات وشاشة القفل.

التحكم في مستوى الصوت والأدوات الجديدة والمزيد.

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أبرز مميزات شاومي مي 11

جدير بالذكر أن هاتف شاومي مي 11 يتمتع بمميزات رائعة، فيحمل: