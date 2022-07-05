رسمياً.. إطلاق هاتف Xiaomi 12S Ultra بقدرات تصويرية رائعة وجلد صديق للبيئة وسعر مناسب

أطلقت خلال الساعات الماضية شركة شاومي الصينية الرائدة في تصنيع الهواتف الذكية هاتف شاومي Xiaomi 12S Ultra، والذي حرصت من خلاله الشركة على تقديم مواصفات مميزة مع كاميرا عالية الدقة والتي تأتي من شركة لايكا Leica الرائدة في صناعة الكاميرات، مع تصميم رائع ومميز، حيث يأتي ظهر الهاتف مصنعاً من جلد البقر.

هاتف شاومي Xiaomi 12S Ultra

من جانبه أشار الموقع التقني “جيز مو شينا” أن هاتف شاومي الجديد يتمتع بجلد صديق للبيئة، حيث يعتمد على السيليكون، وأكدت الشركة على أنه لن يتحول إلى اللون الأصفر مع مرور الوقت، كما أن الهاتف مقاوم للأوساخ والتآكل وعدد من المميزات الأخرى.

مميزات الهاتف

مقاوم للأوساخ والتآكل.

يدعم معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار.

جلد بقري صديق للبيئة.

نظام تبريد رائع.

تصميم مستوحى من عروق الأوراق.

الشاشة

يحتوي هاتف Xiaomi 12S Ultra على شاشة رائعة بقياس 6.73 بوصة من نوع LTPO AMOLED، بدقة 2k، كما أنها تدعم معدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع ذروة سطوع 1500 شمعة، كما تدعم الشاشة تقنيات Dolby Vision و HDR10+، مع كثافة بكسلات 521 في البوصة.

المعالج والذاكرة

يعمل هاتف شاومي الجديد بمعالج قوي من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، من نوع Snapdragon 8+ Gen 1 المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، مقترناً بذاكرة

الرام ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجا بايت من نوع LPDDR5 الذاكرة الداخلية ذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجا بايت من نوع UFS 3.1

البطارية ونظام التشغيل

يعمل هاتف شاومي الحديث بواجهة مستخدم MIUI 13، التي ترتكز على نظام التشغيل أندرويد 12، كما يحتوي الهاتف على بطارية كبيرة تبلغ 4860 مللي أمبير في الساعة، حيث أنها تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات، وذلك إلى جانب الشحن اللاسلكي بقوة 50 وات، ويمكن الشحن 50% خلال 15 دقيقة فقط.

الكاميرا

كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر HyperOIS الذي يمكن الهاتف من تصوير فيديوهات بدقة 8K.

كاميرا بعدسة بدقة 48 ميجابكسل بزاوية عريضة للغاية.

كاميرا بعدسة تليفوتوغرافي بدقة 48 ميجابكسل.

كاميرا أمامية لتصوير السلفي وإجراء مكالمات الفيديو بدقة 20 ميجا بيكسل.

سعر هاتف Xiaomi 12S Ultra

يتوفر هاتف Xiaomi 12S Ultra بلونين الأخضر والأسود، حيث تم إطلاق 3 طرازات مختلفة من الهاتف المميزة حيث جاء كما يلي: