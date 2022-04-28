شاومي “Xiaomi” تكشف عن وصول هاتف Xiaomi 12 Pro إلى السوق الهندي وتعرض المواصفات والأسعار

كشفت شركة Xiaomi الصينية عن وصول هاتفها الجديد Xiaomi 12 Pro في السوق الهندي، حيث تقدم الشركة أفضل أجهزتها في الهند الذي تُعتبره الشركة واحدة من أهم الأسواق العالمية، الذي تركز عليها الشركة، حيث تحصل الشركة على مبيعات ضخمة في هذا السوق.

وبالفعل قدمت الشركة أفضل ما لديها ولكنها تريد أن تقدم أكثر من ذلك للمستخدمين، لذا فقد قدمت الشركة أفضل الخصومات لمن يرغب في الحصول على كلا الطرازين مقابل زيادة قدرها 130 دولارًا فقط.

مواصفات هاتف Xiaomi 12 Pro المعالج كشفت الشركة عن الهاتف أنه جاء بشريحة معالج Snapdragon 8 Gen 1 SoC. الشاشة حصل الهاتف على شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز وجودة QHD + مع طبقة حماية من نوع الغوريلا. الكاميرا يحتوي الجزء الخلفي من هاتف Xiaomi 12 Pro على جزيرة تحتوي على ثلاث كاميرات، أولها بكاميرا أولية بدقة 50 ميجابكسل، والثانية بكاميرا فائقة السرعة بدقة 50 ميجابكسل، والثالثة مزودة أيضًا بكاميرا بدقة 50ميجابكسل، والكاميرا الأمامية للسيلفي بدقة 32 ميجابكسل. البطارية دعمت شاومي الهاتف بطارية بسعة 4600 مللي أمبير مع شحن سلكي 120 وات و 50 وات لاسلكي.

الذاكرة جاء الهاتف بنموذجين الأول بذاكرة عشوائية الوصول بسعة 8 جيجابايت، والثاني بذاكرة عشوائية الوصول بسعة 12 جيجابايت، فيما جاءت ذاكرة التخزين الداخلية بحجم بحجم 256 جيجابايت في كلا النموذجين. نظام التشغيل جاء الهاتف مدعمًا بنظام تشغيل Android 12.

أسعار هاتف Xiaimi 12 Pro في السوق الهندي

تُؤكد شركة شاومي أنها تقدم هاتفًا حصل على أفضل مواصفاته، حيث تقول إنها قدمت الإصدار الأول من الهاتف بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت مع ذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت، وكان ذلك بسعر 820 دولارًا أمريكيًا أي ما يعادله.

أما بالنسبة للإصدار الثاني فقد حصلت على ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت ومساحة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 875 دولارًا.

بالإضافة الى مكبرات صوت رباعية تم ضبطها بواسطة Harman Kardon مع دعم Dolby Atmos.