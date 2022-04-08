شاومي “Xiaomi” تستعد لإطلاق أول هاتف قابل للطي Vivo X Note في تاريخ 11 أبريل

من المُقرر إطلاق شركة Vivo لثلاثة أجهزة جديدة في تاريخ 11 أبريل الحالي في السوق الصينية، والتي يتشمل أيضًا الهاتف المُرتقب Vivo X Note، وأول هاتف قابل للطي للشركة يسمى Vivo X Fold، بالإضافة إلى جهاز Vivo Pad اللوحي.

وفقًا للعديد من التقارير، سيحتوي هاتف Vivo X Note على شاشة QHD + بمقاس 7 بوصات وهي عبارة عن لوحة AMOLED بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع داخل الشاشة يعمل بتقنية الموجات فوق الصوتية.

ويحتوي الجانب الأمامي لإطار الهاتف على فتحة مثقبة لكاميرا السيلفي، بينما يحتوي الجانب الخلفي على وحدة كاميرا دائرية بها 4 عدسات تصوير داخل إطار مستطيل أسود يتسع لوحدة فلاش LED وشعار زايس، ما يعني أن فيفو تعاونت مع شركة زايس لضبط إمكانيات الكاميرا الأمامية والخلفية للهاتف.

يُقال إن العدسة الرئيسية عبارة عن مستشعر 50 ميجابكسل مصحوبًا بعدسة عريضة 48 ميجابكسل وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل وعدسة منظار بدقة 8 ميجابكسل، وادلم تتطرق التسريبات إلى دقة مستشعر الكاميرا الأمامية، لكن من المُرجح أنها ستكون بعدسة تبلغ دقتها 16 ميجابكسل، مع العلم أن هذه المعلومات ليست صحيحة 100%.

وأشارت بعض التسريبات إلى أن الهاتف سيعمل بنظام Android 12، وسيحتوي على شريحة Vivo V1 مخصصة لتحسين الصور، ويستمد الهاتف قوته من بطارية 5000 مللي أمبير والتي ستدعم تقنية الشحن السريع بقوة 80 وات والشحن اللاسلكي 50 وات.

وأكدت هذه التسريبات أن الهاتف سيتم تشغيله بواسطة المعالج Snapdragon 8 Gen 1 SoC الرائد من Qualcomm وسيحتوي على 8/12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5 و 256/512 جيجابايت من تخزين UFS 3.1.

وبغض النظر عن المواصفات التي تؤكد أن هاتف Vivo X Note يندرج تحت فئة الهواتف “الرائدة”، فإن الهاتف سيأتي بثلاثة خيارات في الألوان وهي: الأسود والأزرق والرمادي.

وسيتم إطلاق هاتف Vivo X Note في السوق الصينية اعتبارًا من تاريخ 11 أبريل 2022, ومن المُرجح أن يصل هذا الهاتف إلى باقي الأسواق الأخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة.