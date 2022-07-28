شاومي 2022 Redmi 10 وتحقيق المعادلة الصعبة

كما عودتنا شاومي دائما أنها لا تترك مستخدميها يمشون وحيدا بل تسعى دوما لتقديم كل ما هو مميز للمستخدم في المقابل سعر رخيص ومواصفات أعلى من منافسيها في السوق مما ضمن لها التفوق في السنوات الخمس الماضية في السوق المصري.

ومع ارتفاع أسعار الدولار ومنع الاستيراد تواجه الشركة مشكلة كبيرة في تحقيق المعادلة الصعبة والسير على نفس مبدأ القيمة مقابل السعر فهل نجحت الشركة في تحقيق تلك المعادلة مع هاتف 2022 Redmi 10؟



شاومي والإعلان عن هاتف Redmi 10 2022 :



أعلنت شاومي يوم 25 من هذا الشهر عن هاتف Redmi 10 2022 والذي يأتي بمواصفات تناسب الفئة المتوسطة مع قيمه ومواصفات كبيرة مقابل سعر رخيص على حد قولهم ولكن كانت المواصفات تقول عكس ذلك تماما وكذلك السعر .



مواصفات هاتف Redmi 10 2022 :



يأتي هاتف Redmi 10 2022 بمعالج MediaTek Helios G88 2‎ x Arm Cortex-A75 بتردد 2 جيجاهرتز مع وحدة معالجة الرسوميات Arm Mali-G52 وشاشة Dot Display بدقة FHD+‎ وبحجم 6,5 وبمعدل التحديث: 90 هرتز مع حماية Corning® Gorilla® Glass 3 للشاشة وبسعة تخزين ورام 4 +64 جيجابايت للنسخة الأولى و 4+128 جيجابايت

LPDDR4X +eMMC للنسخة الثانية .



ومن حيث الكاميرات يأتي جهاز Redmi 10 بأربع كاميرت كاميرا 50 ميجابكسل f/1.8 وكاميرا بزاوية عريضة للغاية بدقة 8 ميجابكسل f/2.2 مجال الرؤية ‎120° وكاميرا بعدسات ماكرو بدقة 2 ميجابكسلf/2.4 وكاميرا العمق بدقة 2 ميجابكسل f/2.4 وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل f/2.0 مع مستشعر بصمة الإصبع على الجهة الجانبية وإلغاء القفل بالوجه بتقنية الذكاء الاصطناعي وواجهه MIUI 12.5 المبني على Android 11 ويدعم بطاقة SIM و MicroSD مع بطارية بسعة 5000 ملّي أمبير في الساعة وشحن سريع بقدرة 18 واط.



Redmi 10 2022 وتحقيق المعاله الصعبة:







على الرغم من أن الجهاز يقدم قيمه إلى حد ما مقبوله للمستخدم والهاتف من حيث مواصفات المعالج والبطارية مع الشحن السريع 18 واط يقدم أداء هو الأفضل بالنسبة لمستخدم الفئة الاقتصادية ولكن مع سعر الجهاز المبالغ فيه لا يحقق المعادلة الصعبة من شاومي وهي القيمة مقابل السعر حيث أن سعر الهاتف للنسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام 4500 جنية والنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام 4850 جنية والنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام 5350 جنية وهي أسعار حرفيا هدمت مبدأ القيمة مقابل السعر من شاومي وخاصة أن هاتف Redmi 10 يفتقد للكثير من الميزات حيث أن الجهاز لا يدعم استخدام شريحتين وكارت ميموري في نفس الوقت وما زالت الشاشة تعاني من مشكلة السطوع تحت أشعة الشمس المباشرة بالإضافة إلى أن سماعات الأذن غير مرفقة بعلبة الهاتف مما يجعل سعره مبالغ فيه ويقدم قيمة ولكن مقابل سعر كبير في ظل ارتفاع أسعار الهواتف في مصر بشكل عام ولكن الجهاز ليس سيئا إلى هذا الحد وينصح به في حاله أردت اقتناء هاتف بإمكانيات مقبوله وسعر مقبول نوعا ما مع ارتفاع أسعار الهواتف في الفترة الأخيرة من شاومي أو غيرها من الشركات الأخرى.















