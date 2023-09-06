شاومي 13 تي برو تسريبات تؤكد المواصفات قبل الإعلان الرسمي

في الوقت الذي نترقب فيه الإعلان الرسمي، تستمر التسريبات بشأن هاتفي شاومي13 تي و Xiaomi 13T Pro، حتى أصبحنا نعرف الآن تقريبًا كل شيء عن هذه الهواتف الواعدة.

مصدر الصورة journaldugeek وعدل عليها المحرر أبو عام إبراهيم

هاتف Xiaomi 13T Pro مواصفات كاملة وصور تسريبية

قبل الإعلان الرسمي قام المسرب Paras Guglani بنشر المواصفات الخاصة بالطراز الرئيسي المستقبلي لهاتف شاومي 13 تي برو، ووفقًا للمواصفات المسربة على تويتر، سيحصل هاتف Xiaomi 13T Pro على معالج MediaTek Dimensity 9200 وذاكرة وصول عشوائي تتراوح بين 12 و16 جيجابايت، وسيتوفر أيضًا العديد من خيارات التخزين بدءًا من 256 جيجابايت وصولاً إلى 1 تيرابايت ومرورًا بـ 512 جيجابايت، كما سيأتي الجهاز بلونين مختلفين بإصدار كلاسيكي أسود على الجزء الخلفي من الزجاج، وإصدار بلون أزرق فاتح يذكر بملمس الجلد.

الشاشة والعرض

هذا الهاتف سيحتضن شاشة OLED بدقة 1.5K بمقاس 6.67 بوصة، مع معدل تحديث يبلغ 144 هرتز، بالإضافة إلى ذلك مستوى سطوع عالٍ يصل إلى 2600 نيت ودعم HDR 10+.

الكاميرا

سيعتمد الطراز Pro على مستشعر رئيسي من Sony بدقة 50 ميجابكسل (f/1.9) مع استقرار بصري للصورة (OIS)، سيتمتع الهاتف أيضًا بعدسة زاوية واسعة فائقة الدقة من Ominivision بدقة 13 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2، وقد يكون مفاجأة سارة هو وجود عدسة تليفوتوغرافية Ominivision OVSOD بدقة 50 ميجابكسل، ستستفيد تكوينات الكاميرا في Xiaomi 13T Pro من شراكة مع خبراء التصوير Leica، وفي الجهة الأمامية سيقدم شاومي كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل من Sony.

الأداء

معتمدًا على شهادة IP68، سيزود الهاتف ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقوة 120 واط، من الواضح أن يكوين هاتف Xiaomi 13T Pro مثيرا للاهتمام على الورق وينقصه الإعلان الرسمي فقط.

هاتف شاومي 13 تي

بالإضافة إلى هاتف شاومي 13 تي برو الذي يبدو أنه استلهم الكثير من Redmi K60 Ultra، ستقدم Xiaomi أيضًا هاتف Xiaomi 13T. يُزعم أن هذا الهاتف سيأتي بنسختين، إصدار مميز بعلامة Leica وإصدار آخر بدون تعاون مع الخبير الألماني في مجال التصوير.

الأسعار المتوقعة

وفقًا للتسريبات يُتوقع أن يبدأ سعر الإصدار الأساسي من هاتف Xiaomi 13T بسعة 8 جيجابايت رام و256 جيجابايت تخزين من695 دولار أمريكي، أما فيما يتعلق بالإصدار برو فسيتم تقديمه في السوق الأوروبية مقابل 1070 دولار أمريكي، يتبقى الانتظار للتأكيد الرسمي من شاومي.

هذه التسريبات تكشف عن مواصفات مثيرة لهواتف Xiaomi 13T و13T Pro، والتي تعد واحدة من أكثر الهواتف المنتظرة في هذا الخريف، سيتميز الهاتفين بأداء قوي وكاميرات متطورة، ومن المثير أيضًا أن تكون الشاشة OLED بمعدل تحديث عالٍ.